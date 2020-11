Soubor V jiném světle představuje přední české sportovce a jejich sportovní alterego.

V jiném světle - Markéta Sluková © Jiří Královec

V jiném světle - Bára Hermannová © Jiří Královec

V jiném světle - Markéta Sluková a Bára Hermannová © Jiří Královec

Mohly byste říct tři největší klady a tři zápory života profesionálního sportovce?

Každá tréninková, turnajová, zápasová challenge nás dostane do situací, kde jsme schopni poznat sami sebe v pravém světle, a to nás pak dělá silnějšími osobnostmi do pozdějšího života bez profi sportu. Dále nás učí komunikaci s lidmi, kteří mají stejný cíl. Z nevydařených momentů se sportovec naučí přijímat kritiku a v tom nejlepším případě ji použije jako motivaci do dalšího tréninku. Rozhodně pak i samostatnost, zodpovědnost za sebe a tým a také tvorba úzkých vztahů mezi lidmi, kterým člověk důvěřuje a v mnoha případech vytváří přátelství na celý život.

Co se týče záporů, tak jednoznačně náročnost. Profi sport bolí. Tréninky nás dostávají do fyzicky i psychicky náročných situací, kdy se snažíme posouvat hranice našich možností. Jde také o neustálé cestování. Jsme všude jinde, jen ne doma. Snažíme se porovnávat s těmi nejlepšími na světě, což znamená, že do toho světa musíme vyjet a to je v našem případě většina času během roku. A jakmile jde o párty a zábavu, musíme odolávat – čas je pro nás vzácný a když můžeme, tak trénujeme.

Co vás každý den nakopává k tomu, abyste pokračovaly dál?

To, že jsme jako tým ještě nedosáhly našeho potenciálu, kde už není co zlepšovat. Dále určitě taky láska pro beach volejbal a celkový životní styl, který k našemu sportu patří. Nemůžeme zapomenout ani na medaile kolekce a hlavně, že nás to pořád ještě baví.

Je nějaká společná věc, kterou podle vás řeší každý profík ve sportu?

Určitě trenéra a zázemí kolem sebe. To je nedílná součást každého sportovce. S trenérem je potřeba shodnout se na některých věcech a taktikách, plus tam musí být vzájemná důvěra, stejný chtíč, nastavené společné cíle, musí být vzájemná komunikace, ve které si rozumí, měla by panovat otevřenost, vzájemný respekt.

Pomáhají vám jiné sportovní aktivity pro lepší fyzické nebo psychické výkony?

Maki si v poslední době oblíbila gyrotonic, Bára sedí častěji na kole. Obě dvě ale společně chodíme běhat (schody, kopce, nějaké intervaly nebo obyčejný easy výklus). Po psychické stránce jsou to většinou konverzace s trenérem, parťačkou, členy týmu, četba vzdělávacích knih (pro relaxaci i těch odpočinkových).

Proč jste si vybraly zrovna tento oddechový sport, který jsme fotili? Je to pro vás důležitá součást volného času?

Běh jsme zvolily proto, že prostě patří do naší každoroční přípravy. Obě se rády pohybujeme v přírodě, vyvenčíme u toho pejsky od Maki a Simona, plus si člověk u běhu může srovnat myšlenky, nebo si i při lehkém běhu pokecat, ale pak u sprintů do schodů se navzájem challengovat.

Napadlo vás někdy, že byste se místo své profi dráhy věnovaly právě tomuto sportu? Jak by to dnes asi vypadalo?

Nemyslíme si, že ani jedna z nás někdy měla běhání jako hlavní sport. Maki se věnovala v dětském věku gymnastice a Bára byla dobrá v hodu kriketovým míčkem nebo v basketbalu. Ale od dob, kdy jsem obě poznaly volejbal, tak už nás nebylo možno přesvědčit k jinému sportu než tomu našemu s míčem.

V jiném světle – Jiří Královec

V jiném světle - Jiří Královec © Jiří Královec

Fotografická série zachycuje přední české sportovce a jejich sportovní alter-ego. Snowboardcrossová šampionka Eva Samková na koni, Martin Šonka na motorce, skateboardista Max Habanec na silničním kole a další!

Skrze stylizované portréty chce mladý fotograf Jiří Královec ukázat, že i profesionální sportovci mají své oddechovky, u kterých buď relaxují nebo jim pomáhají jako doplněk tréninku či během přípravy. Aktivní přístup k životu rozprostřený do různých odvětví je to, co jim dodává energii pro jejich vrcholové výkony

Inovativní svícení bleskem zavěšeným na dronu dodává fotografiím snovou atmosféru, ze které vystupuje nečekané sportovní alter ego.