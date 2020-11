,,Pár závodů na běžkách mám za sebou, tak kdo ví, co mě v budoucnu čeká...," říká kanoista Martin Fuksa ke své fotografii ze série V jiném světle.

Soubor V jiném světle představuje přední české sportovce a jejich sportovní alterego.

V jiném světle - Martin Fuksa © Jiří Královec

Jaké jsou podle tebe tři největší klady a tři zápory života profesionálního sportovce?

Můžeš dělat, co tě baví, poznávat různá místa na naší zemi a seš sám svým pánem. Těžko hledám nějaký zápor. Snad jen to, že si nemůžu dovolit jen tak zmizet třeba na týden někam bez toho, abych netrénoval. Na to mám jen vymezený prostor po sezóně.

Co tě každý den nakopává k tomu, abys pokračoval dál?

To je jednoduchý – mám sny, který si chci plnit.

Je nějaká společná věc, kterou podle tebe řeší každý profík ve sportu?

Co dělat líp nebo jinak, abys zrovna ty byl ten nejlepší.

Pomáhají ti jiné sportovní aktivity pro lepší fyzické nebo psychické výkony?

Rozhodně! Kdybych měl furt jen jezdit na vodě, asi bych se zbláznil. Jsem rád, že můj sport je vlastně docela pestrý a těch doplňkových sportů, co dělám, je docela dost. Věřím, že mi to pomáhá jak po fyzické, tak psychické stránce.

Proč sis pro focení vybral zrovna běžkování? Je to pro tebe důležitá součást volného času?

Prostě mě to baví. Teda vlastně ono mě běžkování úplně ze začátku moc nebavilo, ale pár let zpátky jsem si pořídil celkem slušný vybavení a teď to jde vlastně skoro samo. Běžky zařazuju jak do tréninku, tak miluju jen tak v klidným tempu jezdit krásnou přírodou a načerpávat energii.

Napadlo tě někdy, že by ses místo své profi dráhy věnoval právě tomuto sportu?

Poslední dobou mě to běžkování fakt baví a pár závodů na běžkách už mám taky za sebou. Kdo ví, co mě v budoucnu čeká... Každopádně mám furt několik nesplněných snů v kanoistice a to je pro mě priorita.

V jiném světle - Jiří Královec

V jiném světle - Jiří Královec © Jiří Královec

Fotografická série zachycuje přední české sportovce a jejich sportovní alter-ego. Snowboardcrossová šampionka Eva Samková na koni, Martin Šonka na motorce, skateboardista Max Habanec na silničním kole a další!

Skrze stylizované portréty chce mladý fotograf Jiří Královec ukázat, že i profesionální sportovci mají své oddechovky, u kterých buď relaxují nebo jim pomáhají jako doplněk tréninku či během přípravy. Aktivní přístup k životu rozprostřený do různých odvětví je to, co jim dodává energii pro jejich vrcholové výkony

Inovativní svícení bleskem zavěšeným na dronu dodává fotografiím snovou atmosféru, ze které vystupuje nečekané sportovní alter ego.