,,Od mala mě táta bral na kola, a tak mi to zůstalo až do teď," říká skateboardista Max Habanec ke své fotografii ze série V jiném světle.

Soubor V jiném světle představuje přední české sportovce a jejich sportovní alterego.

Ostatní portréty najdeš na redbull.cz/vjinemsvetle

V jiném světle - Maxim Habanec © Jiří Královec

Jaké jsou podle tebe tři největší klady a tři zápory života profesionálního sportovce?

Těžko se na tohle odpovídá, protože jsem nikdy nezažil nic jinýho. Největší zápor je to, že si uvědomujete, že vaše "kariéra" má o dost kratší životnost než třeba umělců nebo hudebníků. Na druhou stranu – co je lepší, než se živit pohybem, co vás baví.

Co tě každý den nakopává k tomu, abys pokračoval dál?

Baví mě to. Nepotřebuju moc nakopávat nebo se nutit do pokračovaní. Až ucítím, že mám potřebu se do toho nutit, tak skončím. Sport je pro mě zábava a vždycky to tak bylo.

Je nějaká společná věc, kterou podle tebe řeší každý profík ve sportu?

Myslím, že většina sportovců se někdy dostane do fáze, kdy je to trochu přestane bavit, protože už je to víc práce než sranda. Pro mě je prostě někdy důležitý jezdit jen tak s kámošema a připomenout si, proč jsem vlastně začal. U mě to třeba nebyly výsledky na závodech, ale prostě požitek z jízdy na prkně.

Pomáhají ti jiné sportovní aktivity pro lepší fyzické nebo psychické výkony?

Je dobrý se odregovat, ale jaký vliv to má na výkony, to nevím. Super je, že třeba díky dalším pravidelným aktivitám jsem schopný vydržet déle jezdit nebo se nezranit při pádech. Je prostě duležité být co nejvíc fit, aby se mi dobře jezdilo. Skateboarding je dost jednostranný, takže je důležitý dělat i něco jinýho.

V jiném světle - Maxim Habanec © Jiří Královec

Proč sis pro focení vybral zrovna ježdění na kole? Je to pro tebe důležitá součást volného času?

Neřekl bych, že je to přímo důležité. Prostě mám rád jízdu na čemkoliv a kolo je jedna z věcí. Od mala mě táta vždycky bral na kola a tak mi to zůstalo až do teď. Baví mě ta rychlost a volnost. Oproti skejtu je super, že člověk na kole může být i v přírodě.

Napadlo tě někdy, že by ses místo své profi dráhy věnoval právě tomuto sportu?

Jestli bych se věnoval nějakému sportu víc naplno, tak by to byl asi spíš snowboarding. Nemyslím si, že by to dopadlo nějak slavně, protože nejsem schopný udělat ani backflip na trampolíně. Ve finále si myslím, že skejt je snad jediný sport, v kterém jsem kdy trochu vynikal.

V jiném světle - Jiří Královec

Fotografická série zachycuje přední české sportovce a jejich sportovní alter-ego. Snowboardcrossová šampionka Eva Samková na koni, Martin Šonka na motorce, skateboardista Max Habanec na silničním kole a další!

Skrze stylizované portréty chce mladý fotograf Jiří Královec ukázat, že i profesionální sportovci mají své oddechovky, u kterých buď relaxují nebo jim pomáhají jako doplněk tréninku či během přípravy. Aktivní přístup k životu rozprostřený do různých odvětví je to, co jim dodává energii pro jejich vrcholové výkony

Inovativní svícení bleskem zavěšeným na dronu dodává fotografiím snovou atmosféru, ze které vystupuje nečekané sportovní alter ego.