,,Relax, technika, volnost a rychlost. Snowboarding splňuje všechna kritéria," říká biker Michal Maroši ke své fotografii ze série V jiném světle.

Soubor V jiném světle představuje přední české sportovce a jejich sportovní alterego.

V jiném světle - Michal Maroši © Jiří Královec

Jaké jsou podle tebe tři největší klady a tři zápory života profesionálního sportovce?

Klady jsou cestování, klub přátel a servis. Zápory dřina, odříkání a stres.

Co tě každý den nakopává k tomu, abys pokračoval dál?

Zábava, pohyb a zážitky.

V jiném světle - Michal Maroši © Jiří Královec

Je nějaká společná věc, kterou podle tebe řeší každý profík ve sportu?

Jak nastavit hlavu.

Pomáhají ti jiné sportovní aktivity pro lepší fyzické nebo psychické výkony?

Paddleboard je hodně o relaxu, skateboarding o technice a volném pohybu a motocross je rychlost a největší adrenalin. Snowboarding ovšem splňuje všechna kritéria.

Proč sis pro focení vybral zrovna ježdění na prkně? Je to pro tebe důležitá součást volného času?

Vzhledem k vyplnění zimní sezony jednoznačná volba!

Napadlo tě někdy, že by ses místo své profi dráhy věnoval právě tomuto sportu? Jak by to dnes asi vypadalo?

Jezdil jsem snowboardcross a nebylo mi to cizí. Možná bych udělal i Evku 😜.

V jiném světle - Jiří Královec

Fotografická série zachycuje přední české sportovce a jejich sportovní alter-ego. Snowboardcrossová šampionka Eva Samková na koni, Martin Šonka na motorce, skateboardista Max Habanec na silničním kole a další!

Skrze stylizované portréty chce mladý fotograf Jiří Královec ukázat, že i profesionální sportovci mají své oddechovky, u kterých buď relaxují nebo jim pomáhají jako doplněk tréninku či během přípravy. Aktivní přístup k životu rozprostřený do různých odvětví je to, co jim dodává energii pro jejich vrcholové výkony

Inovativní svícení bleskem zavěšeným na dronu dodává fotografiím snovou atmosféru, ze které vystupuje nečekané sportovní alter ego.