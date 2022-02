„Je důležité věřit v to, že jsi číslo jedna, ale zároveň také v to, že můžeš být pořád lepší,”

Ocelote vidí jako nejdůležitější aspekty týmu G2 ambice, zábavu a empatii. Když se tyto věci v týmu spojí, mají jeho členové šanci dát do svých výkonů 100 %. Mindset, který se snaží ostatním vštípit, je velmi jednoduchý: „Je důležité věřit v to, že jsi číslo jedna, ale zároveň také v to, že můžeš být pořád lepší,” vysvětluje ocelote a doplňuje: „Nedovoluju průměrnost.” Jeho pozornost je zaměřena čistě na vyhrávání. Tento přístup se může zdát krapet přísný, ale bez pochyb dovedl G2 ke statutu kompetitivní bestie .

