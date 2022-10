Začínáš s Valorantem a nerozumíš ani slovo? Máme pro tebe slovníček!

Part of this story

jsou schopnosti, které má každý hrdina (čtyři typy schopností). Teoreticky to můžeš pojmenovat i jako "spell", nebo "kouzlo", ale abilita je jednoznačně tím nejpoužívanějším pojmem. A proto, že hrají při zápasech klíčovou roli, je třeba jich využívat co nejrozvážněji a nejefektivněji.

Ability jsou schopnosti, které má každý hrdina (čtyři typy schopností). Teoreticky to můžeš pojmenovat i jako "spell", nebo "kouzlo", ale abilita je jednoznačně tím nejpoužívanějším pojmem. A proto, že hrají při zápasech klíčovou roli, je třeba jich využívat co nejrozvážněji a nejefektivněji.

Default se používá především v prvních fázích kola. V týmech mají hráči tyto pozice většinou předem rozdělené, ale je to hlavně o jejich komunikaci. Pokud v rankedech tví spoluhráči nekomunikují, můžeš to být právě ty, kdo se přizpůsobí a pokryje tu část mapy, která by mohla představovat slabinu.

Default se používá především v prvních fázích kola. V týmech mají hráči tyto pozice většinou předem rozdělené, ale je to hlavně o jejich komunikaci. Pokud v rankedech tví spoluhráči nekomunikují, můžeš to být právě ty, kdo se přizpůsobí a pokryje tu část mapy, která by mohla představovat slabinu.

Headshot určitě znáš - pokud tedy nehraješ střílečky poprvé. Jde o zásah do hlavy, pojem dink je pak odvozený ze zvuku, který náboj dělá při střetu s helmou. I přes to, že je Valorant také o schopnostech, zneškodnění soupeře střelbou je stále nejdůležitější.

Save je něco jako Eco, tedy šetřivý způsob hry. Ale je to spojené i se situací, kdy už nemáš moc velkou šanci kolo vyhrát, tak se radši schováš, ať ušetříš zbraň. Full Buy se děje tehdy, kdy máte všichni dost peněz a můžete si nakoupit, co se dá.

Save je něco jako Eco, tedy šetřivý způsob hry. Ale je to spojené i se situací, kdy už nemáš moc velkou šanci kolo vyhrát, tak se radši schováš, ať ušetříš zbraň. Full Buy se děje tehdy, kdy máte všichni dost peněz a můžete si nakoupit, co se dá.

, je pravděpodobné, že schytáš bídu. Na druhé straně je možné, že by tenhle spoluhráč udělal úplně to samé a ty si svého oblíbeného agenta nezahraješ. Nezapomeň ale, že chcete společně vyhrát. Domluvte se.

Pokud budeš hrát ranked, nedoporučujeme ti hned vybrat a zamknout pro sebe agenta, kterého chceš hrát. A to ani v týmové hře, pokud nejste doohodnutí. Pokud instantně lockneš , je pravděpodobné, že schytáš bídu. Na druhé straně je možné, že by tenhle spoluhráč udělal úplně to samé a ty si svého oblíbeného agenta nezahraješ. Nezapomeň ale, že chcete společně vyhrát. Domluvte se.

