Modeling, motorky a pocit absolutní nesmrtelnosti. To byl život jihoafrického kluka do té chvíle, než si při nehodě zlomil páteř na tři kusy a ochrnul na celou spodní část těla. V nemocnici strávil skoro dva roky a prošel několika operacemi, které ho daly jakž takž dohromady. „Upřímně jsem měl strach odejít z nemocnice. Vůbec jsem nevěděl, co budu dělat, jak budu fungovat. Nepřišlo mi, že bych se mohl vrátit do společnosti," popisuje svoje pocity Sandile.