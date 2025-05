Wings for Life World Run Wings for Life World Run – největší běžecká akce na světě – se vrátí i v roce 2025. Statisíce lidí opět vyběhne pro ty, kteří nemohou.

„ V roce 2025 jsme překonali další rekordy – do závodu se zapojilo přes 310 719 účastníků po celém světě a vybrali jsme více než 8,6 milionu eur. To je fantastický výsledek! Co ale dělá tento závod opravdu výjimečným, je fakt, že každé jedno úsilí všech účastníků přímo podporuje výzkum poranění míchy a skutečně nás přibližuje k nalezení léčby. To, čeho jsme dnes společně dosáhli, změní životy.“, říká Colin Jackson, mezinárodní sportovní ředitel nadace Wings for Life.