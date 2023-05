Tomáš Slavík Tomáš ,Datel' Slavík je elitní MTB biker ve fourcrossu. Poté, co se postupně vyšplhal na vrchol na národní úrovni, začal makat i směrem do světa, kde dnes platí za jednoho z nejlepších jezdců.

Wings for Life World Run 2023 v Česku Už 7. května bude celý svět díky závodu Wings for Life World Run sbírat finanční prostředky na léčbu poranění míchy. A Česko se zapojí také – už podesáté!

O pár měsíců později, v září 2022, se však této nadějné fourcrossařce obrátil život naruby , když na závodech v Itálii nedoletěla skok a utrpěla zlý pád. Byla převezena vrtulníkem do nemocnice a okamžitě šla na sál. Po úspěšně operaci, se Anička probudila se dvěma sešroubovanými obratli, čtyřmi zlomenými žebry a ochrnutými nohami.

Během rozhovoru z Aničky čiří motivace a neskutečné odhodlání . „Přeji si světu ukázat, že lidé na vozíčku jsou pořád ti stejní lidé, jen k nám přibyl vozík. Okolí kolem mě našlapuje po špičkách a přitom takový černý humor je mnohdy to, co pomáhá nejvíc.”

