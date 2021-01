Tip #1: Bedřichov

Vím, že Bedřichov dávám jako tip vždycky a většina lidí, co někdy byla na běžkách, ho zná, ale já to tady mám zkrátka úplně nejraději . Jezdíme sem od dětství, kdy nás sem brával můj děda, a tak jsem stál na běžkách v brzkém věku. Bavit mě to ale pořádně začalo až pár let zpátky.

Bedřichov běžkováním opravdu žije. Není se ale čemu divit, vždyť je to místo konání legendární Jizerské 50 , kterou jsem i třikrát zažil na vlastní kůži. Ale pojďme na ty trasy. Vždycky parkuji dole u stadionu a na něm také všechny trasy začínám. Mám to tu proježděné skrznaskrz, ale je jedna trasa, kterou mám hodně rád : ze stadionu na Novou louku přes Hřebínek až na Čihadla a pak přes Kristiánov zpátky. Krásných 27 kiláků.

Tip #2: Z Harrachova do Jakuszyc a zpět

Teď to bude znít, jako když doporučuji zahraničí, ale tahle polská oblast je přímo u hranic s Jizerkami a Krkonošemi . Jsou tu krásné trasy, které jsou profilem a také kvalitou úpravy hodně podobné těm v Bedřichově. S Duklou jsem strávil spoustu času na soustředěních v Harrachově. A naběhal se tady na běžkách taky dost. Poláci asi mají běžkování rádi, protože okolí Jakuszyc a Orle je běžkařský ráj . Moje oblíbená trasa je z Harrachova do Jakuszyc a zpátky přes Orle, což je moc hezký místo. Z něj vás čeká krásná rovná magistrála skoro až zpátky k Harrachovu. V nohách budete mít téměř 20 km , ale pokud by vám to bylo málo, dá se to různě protáhnout.

Skvěle upravené stopy jsou přesně to, co je potřeba pro dobrý zážitek.

Tip #: Z Harrachova na krkonošské hřebeny