Po focení nás vzala do oblak v letadlne Cessna 172 RG

☝ Pusť si videorozhovor s Rosinou a proleť se s ní v letadle Cessna 172 RG

WORKI'N: Do oblak s Rosinou Kašičkovou

Oficiálně jednoho, a to sama sebe. Všichni členové týmu EXTREME 66 pracují formou OSVČ, nebo barterové spolupráce - výměnou svých služeb za minuty letu, volného pádu nebo rovnou obojí. Podle chuti. Taky máme dealery našich produktů, které odměňujeme 10% provizí.

Mac vs. PC:

Jednou mi po šesti hodinovém letu z Tenerife do polského Gdaňsku spadla část kokpitových dveří Boeingu 737 přímo na hlavu při běžné předletové prohlídce… Z letadla mě musela odvézt sanitka rovnou do nemocnice. Naštěstí z toho byl „jen“ otřes mozku bez trvalých následků.

Kvalita vs. kvantita:

