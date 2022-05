Part of this story

Nové Město na Moravě je stálicí na kalendáři Světového poháru horských kol už deset let. A není se čemu divit - tahle unikátní trať si několikrát odnesla ocenění za nejlepší zastávku sezony a je oblíbená jak u diváků, tak u samotných jezdců. Přečti si našeho průvodce a zjisti, kdo si brousí zuby na bednu, co říká o trati lokální Ondřej Cink a proč se vyplatí mít s sebou kolo!

Nové Město na Moravě je malé městečko na Vysočině o 10 500 obyvatelích. Pokud dorazíš, nedrž se jen na závodech a vyraz poznat okolní lesy, luhy a háje ! A nezapomeň si s sebou vzít kolo - okolní lesy jsou doslova protkané stezkami, na kterých by byla škoda neprovětrat horáka.

Vysočina, to je idylka.

Tom Piddock vs. Mathieu van der Poel na cílovém úseku loňského závodu v Novém Městě na Moravě.

Žhavým želízkem v ohni je Tom Pidcock , který ovládl nejen minulý ročník závodů v Novém Městě, ale především zmiňovanou albstadtskou zastávku. Nechal se slyšet, že o víkendu pojede na plno. Na paty mu budou šlapat Nino Schurter a Vlad Dascalu z Rumunska, kteří do letošní sezony přisvištěli na plný plyn, nebo Mathias Flückiger , kterému perfektní výkon v Albstadtu pokazil defekt na pneumatice.

