Most sokolovských hrdinů

neboli

byl místem u kterého se točil rozhovor s Radkem Štěpánkem. Most je prohlášen kulturní památkou ČR a je to dominanta u lázních Darkov. Most vede přes řeku

Olši

a na druhé straně, tedy od lázní

Darkov

,můžete po asi 500 metrech dojít ke

Karvinskému moři

, které vzniklo v důsledku důlních poklesů, kde se dá vykoupat a vyhřát se na sluníčku. Jen nezapomeňte na sprej proti hmyzu.