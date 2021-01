Svahy září sněhobílou pokrývkou a lákají k dobrodružství, ale dny jsou stále příliš krátké a většina vleků navíc stojí na místě a nic moc neslibuje. Letos je hodně jednoduché vyjít ze cviku a opřít lyže nebo prkno v garáži o zeď. Abychom ti to lenivění trochu ztížili, připravili jsme

Svahy září sněhobílou pokrývkou a lákají k dobrodružství, ale dny jsou stále příliš krátké a většina vleků navíc stojí na místě a nic moc neslibuje. Letos je hodně jednoduché vyjít ze cviku a opřít lyže nebo prkno v garáži o zeď. Abychom ti to lenivění trochu ztížili, připravili jsme 11 otázek ohledně zimního sportu v Česku , které ti dají zabrat. Týkají se všeho od historických závodů přes české rekordmany i rekordmanky až po rychlost čtyřbobů na dráze či odvážné projekty, ze kterých doslova mrazí.

Svahy září sněhobílou pokrývkou a lákají k dobrodružství, ale dny jsou stále příliš krátké a většina vleků navíc stojí na místě a nic moc neslibuje. Letos je hodně jednoduché vyjít ze cviku a opřít lyže nebo prkno v garáži o zeď. Abychom ti to lenivění trochu ztížili, připravili jsme 11 otázek ohledně zimního sportu v Česku , které ti dají zabrat. Týkají se všeho od historických závodů přes české rekordmany i rekordmanky až po rychlost čtyřbobů na dráze či odvážné projekty, ze kterých doslova mrazí.

Co takhle horská bezpečnost?

. Víš, jak se na sněhu chovat a co dělat, když přijde lavina?

Nejen na sněhu, ale i na ledu je potřeba si dávat pozor. Rozhodně se ale nemůžeš spolehnout jen na to, že v nebezpečné situaci uslyšíš křupání pod nohama. Jak ti ukáže kajakář

Nejen na sněhu, ale i na ledu je potřeba si dávat pozor. Rozhodně se ale nemůžeš spolehnout jen na to, že v nebezpečné situaci uslyšíš křupání pod nohama. Jak ti ukáže kajakář Vítek Přindiš v následujícím videu, v přítomnosti ledové vody jde o vteřiny a nejdůležitější je zachovat chladnou (ale dostatečně zahřátou) hlavu.

Nejen na sněhu, ale i na ledu je potřeba si dávat pozor. Rozhodně se ale nemůžeš spolehnout jen na to, že v nebezpečné situaci uslyšíš křupání pod nohama. Jak ti ukáže kajakář Vítek Přindiš v následujícím videu, v přítomnosti ledové vody jde o vteřiny a nejdůležitější je zachovat chladnou (ale dostatečně zahřátou) hlavu.

Přežití ep. 4 - Co dělat když se propadneš ledem?

Nohy v teple, před očima dobrodružství