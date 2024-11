Rap, Rave und Neustadt-Vibes: 01099 auf Erfolgskurs

01099 und Ski Aggu treten beim Red Bull Soundclash gegen Summer Cem und KC Rebell an –

Liegt auf der Hand, oder? 01099 ist die Postleitzahl des Bezirks Neustadt in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden – und so cool muss man erst mal mit der eigenen Herkunft sein, dass man direkt eine Band danach benennt. Dresden-Neustadt ist links-alternativ geprägt, und entsprechend entsetzt sind die Freunde Gustav, Paul, Zachi und Dani, als Ende 2014 die ersten Pegida-Demos Negativschlagzeilen für ihre Stadt bringen. Lange vor der Bandgründung schreibt Paul schon im Kindesalter einen Songtext gegen das neurechte Phänomen und bis heute ist es 01099 wichtig, eine positive, offene und liebenswerte Seite ihrer Heimatstadt zu repräsentieren.

Schon seit Sandkastentagen ist die Crew gut befreundet, später besuchen die vier gemeinsam das St.-Benno-Gymnasium oder widmen sich auf dem Heinrich-Schütz-Konservatorium einer ernsthaften musikalischen Ausbildung. Kein Wunder also, dass daraus eine beachtliche Karriere wird.

