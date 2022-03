FIFA 22: So meistert ihr alle 1 vs. 1 Situationen

ist die Chancenverwertung. Es werden sich zwar viele Tormöglichkeiten herausgespielt, aber dann wird in den 1 vs. 1-Situationen mit den Torhütern zu fahrlässig damit umgegangen. Dadurch passiert es nicht selten, dass man klar überlegen ist, aber die Überlegenheit nicht in Treffer ummünzt und die Partie verliert.

erklären wir euch, wie ihr 1 vs. 1-Situationen in erfolgreich meistert, die Torausbeute erhöht und euren Spielerfolg damit insgesamt vergrößert. Wir zeigen euch verschiedene Szenarien inklusive Lösungsvorschlägen, damit ihr in jeder 1 vs. 1-Situation die richtige Entscheidung trefft und eure Chancenverwertung auf ein neues Level hebt.

Ein Problem vieler Spieler in FIFA 22 ist die Chancenverwertung. Wir erklären euch, wie ihr 1 vs. 1-Situationen erfolgreich meistert und die Torausbeute erhöht.

Wichtig ist vor dem gegnerischen Tor vor allem, die Ruhe zu bewahren. Nachdem ihr euch eure Chancen gut herausgearbeitet habt, macht es wenig Sinn, zu schnell und ungeduldig den Torabschluss zu suchen. Damit zerstört ihr euch das, was ihr euch in den Sekunden zuvor mühevoll erarbeitet habt. Vielmehr solltet ihr euch bei jeder Tormöglichkeit genau überlegen, welche Abschlussvariante die beste ist, um den Keeper zu bezwingen.

