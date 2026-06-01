World’s First! Felix Georgii knackt die Quadratur des Kreises

Felix Georgii: Am letzten Tag habe ich es sogar dreimal geschafft, das Rail durchzusliden! Das erste Mal habe ich es um die Mittagszeit geschafft, da waren wir alle heilfroh, dass es endlich geklappt hat, aber insgeheim dachte ich mir, das Licht war nicht ideal.

Felix Georgii: Also hab' ich gesagt, ich genieß das jetzt kurz, nehme mir eine Pause, um mich zu sammeln, und es dann noch einmal am Nachmittag zu probieren, bevor wir den Lift und das gesamte Set-Up abbauen mussten.

Felix Georgii: Nach dem Reset ist es mir dann direkt ein zweites Mal geglückt und da war es dann nach gut Dreiviertel des Kreises so: oh yeah, es geht zum Ende hin, aber jetzt bloß nicht stürzen… dann hab' ich es geschafft, bin vom Rail weggefahren und hab gedacht – endlich, nach 6 Jahren haben wir den Shot, den ich mir immer visualisiert habe! Das war schon ein sehr cooler Moment!

Felix Georgii: Als ich danach zurück zum Start gefahren bin, waren alle völlig aus dem Häuschen, inklusive mir! Dann haben wir den Clip gemeinsam angeschaut und waren uns einig: das ist noch nicht der Shot! Da war klar, bevor wir zusammenbauen können, muss ich es noch einmal versuchen. Also nochmal Pause, bis das Abendlicht perfekt war, und dann noch ein letztes Mal raus.

Felix Georgii: Da hat es dann noch sicher 30 Versuche gebraucht, bis es endlich geklappt hat, aber der Versuch war dann perfekt! Da war ich dann wirklich glücklich, dass wir es nochmal versucht haben.