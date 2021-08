3x3 mit Jaynbeats: Trap und Bounce für den Untergrund

Mit dem Musikmachen begannen Jonas und Timothy getrennt voneinander, noch bevor sie sich kannten. Jonas brachte sich das Produzieren selbst bei, damit seine Freunde Beats zum Rappen haben. Timothy spielte in einer Rockband und studierte Musikproduktion. Über einen gemeinsamen Freund lernten sie sich kennen und nutzten von da an das Uni-eigene Studio. Musiktheoretiker trifft auf Einfach-Mal-Machen-Typ, sozusagen – und die Kombi scheint sehr gut zu funktionieren.

Mit dem Musikmachen begannen Jonas und Timothy getrennt voneinander, noch bevor sie sich kannten. Jonas brachte sich das Produzieren selbst bei, damit seine Freunde Beats zum Rappen haben. Timothy spielte in einer Rockband und studierte Musikproduktion. Über einen gemeinsamen Freund lernten sie sich kennen und nutzten von da an das Uni-eigene Studio. Musiktheoretiker trifft auf Einfach-Mal-Machen-Typ, sozusagen – und die Kombi scheint sehr gut zu funktionieren.

Mit dem Musikmachen begannen Jonas und Timothy getrennt voneinander, noch bevor sie sich kannten. Jonas brachte sich das Produzieren selbst bei, damit seine Freunde Beats zum Rappen haben. Timothy spielte in einer Rockband und studierte Musikproduktion. Über einen gemeinsamen Freund lernten sie sich kennen und nutzten von da an das Uni-eigene Studio. Musiktheoretiker trifft auf Einfach-Mal-Machen-Typ, sozusagen – und die Kombi scheint sehr gut zu funktionieren.

, Hugo Nameless, Kwam.E und Gideon Trumpt versammelten. Jonas und Timothy ist es dabei wichtig, mit den Rappern zusammenzuarbeiten und nicht nur Beats zu liefern. Jetzt erzählen sie uns, was sie geprägt hat und was ihnen bei der Produktion am wichtigsten ist.

Jonas: Den größten Einfluss auf unseren Sound haben wahrscheinlich Mike Moto & Mx42. Man kannte sich bereits, bevor die beiden angefangen hatten, Rap überhaupt ernst zu nehmen. Doch seit dem Track „42 Flow“ sind wir jede Woche zu viert im Studio, treten gemeinsam in Clubs auf und versuchen so oft es geht zu verreisen. Bei unseren Tracks gibts eigentlich keine Regeln, Hauptsache es bounct. „Sylvester Stallone“ zeigt das mit zwei Beatswitches und keiner Hook ganz gut.

Jonas: Den größten Einfluss auf unseren Sound haben wahrscheinlich Mike Moto & Mx42. Man kannte sich bereits, bevor die beiden angefangen hatten, Rap überhaupt ernst zu nehmen. Doch seit dem Track „42 Flow“ sind wir jede Woche zu viert im Studio, treten gemeinsam in Clubs auf und versuchen so oft es geht zu verreisen. Bei unseren Tracks gibts eigentlich keine Regeln, Hauptsache es bounct. „Sylvester Stallone“ zeigt das mit zwei Beatswitches und keiner Hook ganz gut.

Jonas: Den größten Einfluss auf unseren Sound haben wahrscheinlich Mike Moto & Mx42. Man kannte sich bereits, bevor die beiden angefangen hatten, Rap überhaupt ernst zu nehmen. Doch seit dem Track „42 Flow“ sind wir jede Woche zu viert im Studio, treten gemeinsam in Clubs auf und versuchen so oft es geht zu verreisen. Bei unseren Tracks gibts eigentlich keine Regeln, Hauptsache es bounct. „Sylvester Stallone“ zeigt das mit zwei Beatswitches und keiner Hook ganz gut.

Timothy: Obwohl der Song eine Kollabo mit Shirama und Yani5000 ist, finde ich, dass er einen für mich sehr wichtigen Aspekt des Jaynbeats-Sounds beschreibt, nämlich das Einspielen von Instrumenten. Wir benutzen eigentlich nie Samples und spielen alle Melodien selbst ein. Wenn ich zur Gitarre greife, macht gerade das für mich den Unterschied zwischen „Sachen in den Laptop tippen“ und „Musikmachen“. Kwam.e hat den entspannten Vibe auch perfekt in seinem Rap übersetzt und gibt mir jedes Mal beim Hören das Gefühl, mit Cocktail am Strand zu liegen.

Timothy: Obwohl der Song eine Kollabo mit Shirama und Yani5000 ist, finde ich, dass er einen für mich sehr wichtigen Aspekt des Jaynbeats-Sounds beschreibt, nämlich das Einspielen von Instrumenten. Wir benutzen eigentlich nie Samples und spielen alle Melodien selbst ein. Wenn ich zur Gitarre greife, macht gerade das für mich den Unterschied zwischen „Sachen in den Laptop tippen“ und „Musikmachen“. Kwam.e hat den entspannten Vibe auch perfekt in seinem Rap übersetzt und gibt mir jedes Mal beim Hören das Gefühl, mit Cocktail am Strand zu liegen.

Timothy: Obwohl der Song eine Kollabo mit Shirama und Yani5000 ist, finde ich, dass er einen für mich sehr wichtigen Aspekt des Jaynbeats-Sounds beschreibt, nämlich das Einspielen von Instrumenten. Wir benutzen eigentlich nie Samples und spielen alle Melodien selbst ein. Wenn ich zur Gitarre greife, macht gerade das für mich den Unterschied zwischen „Sachen in den Laptop tippen“ und „Musikmachen“. Kwam.e hat den entspannten Vibe auch perfekt in seinem Rap übersetzt und gibt mir jedes Mal beim Hören das Gefühl, mit Cocktail am Strand zu liegen.

Timothy: Dieser Song ist für mich ein perfektes Outro und bindet das gesamte „Blonde“-Album noch einmal zusammen, zum Beispiel durch ein Sample, welches an mehreren Stellen vorkommt und somit zum Motiv des Albums wird. Ein guter Song muss meiner Meinung nach Gefühle hervorbringen, und dieser Song beschreibt für mich in seiner Gesamtheit perfekt das Gefühl der Nostalgie. Im gesamten Track gibt es nur drei Samples bzw. Instrumente und die Drums setzen erst nach dreieinhalb Minuten an einer unerwarteten Stelle ein. Gerade dieses minimalistische Arrangement finde ich sehr beeindruckend, weil es zeigt wie viel man mit wenigen Mitteln bewirken kann.

Timothy: Dieser Song ist für mich ein perfektes Outro und bindet das gesamte „Blonde“-Album noch einmal zusammen, zum Beispiel durch ein Sample, welches an mehreren Stellen vorkommt und somit zum Motiv des Albums wird. Ein guter Song muss meiner Meinung nach Gefühle hervorbringen, und dieser Song beschreibt für mich in seiner Gesamtheit perfekt das Gefühl der Nostalgie. Im gesamten Track gibt es nur drei Samples bzw. Instrumente und die Drums setzen erst nach dreieinhalb Minuten an einer unerwarteten Stelle ein. Gerade dieses minimalistische Arrangement finde ich sehr beeindruckend, weil es zeigt wie viel man mit wenigen Mitteln bewirken kann.

Timothy: Dieser Song ist für mich ein perfektes Outro und bindet das gesamte „Blonde“-Album noch einmal zusammen, zum Beispiel durch ein Sample, welches an mehreren Stellen vorkommt und somit zum Motiv des Albums wird. Ein guter Song muss meiner Meinung nach Gefühle hervorbringen, und dieser Song beschreibt für mich in seiner Gesamtheit perfekt das Gefühl der Nostalgie. Im gesamten Track gibt es nur drei Samples bzw. Instrumente und die Drums setzen erst nach dreieinhalb Minuten an einer unerwarteten Stelle ein. Gerade dieses minimalistische Arrangement finde ich sehr beeindruckend, weil es zeigt wie viel man mit wenigen Mitteln bewirken kann.

3. SoFaygo – Off The Map

3. SoFaygo – Off The Map

3. SoFaygo – Off The Map