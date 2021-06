3x3 mit Juh-Dee: seine Einflüsse und Erfolge

damit, zuerst Remixe und später eigene Beats zu bauen. Er wurde regelrecht süchtig nach Musik und investierte jede freie Minute darin. Seine Beats landeten erstmals auf „Asphalt Massaka“ von Farid Bang – danach ging es Schlag auf Schlag. Es folgten weitere Produktionen für Banger Musik, dann für zahlreiche Artists aus der Deutschrap-Welt bis hin zu Pop-Produktionen für u.a. Adel Tawil. Mittlerweile ist das auffällige Producertag „Juh-Dee on the beat“, das von US-Rapper 6ix9ine stammt, aus den Charts nicht mehr wegzudenken.

In dieser Ausgabe von „3x3“ zeigt uns der Producer, was ihm wichtig ist, was ihn beeinflusste und wie sein musikalischer Background aussieht.