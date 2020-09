3x3: Miksu & Macloud

– fängt man an, die größeren Erfolge der Produzenten Miksu und Macloud aufzuzählen, ist man direkt in Deutschraps Königsklasse und umgeben von Youtube-Millionenklicks. Dabei sind die beiden Studiofüchse gar kein festes Producer-Team im engeren Sinn, sondern arbeiten durchaus auch getrennt an Projekten.

Aber sie ergänzen sich so gut in ihren Talenten und dem Gespür für die jeweiligen Künstler*innen, dass es zusammen eben doch am besten läuft. Und als Team haben Miksu und Macloud in den letzten zwei, drei Jahren damit nicht nur die Entwicklung von Deutschrap hin zu mehr Melodie, Struktur und Pop-Songwriting geprägt, sondern den Mainstream an sich beeinflusst und ganz nebenbei die Charts erobert.