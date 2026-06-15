Neuer Hike and Fly Weltrekord: Aaron Durogati besteigt 2 Everests an 1 Tag

Die meisten Menschen wandern auf einen Berg, machen ein Foto, essen ein Sandwich und machen Feierabend. Aaron Durogati ist hinaufgewandert, hat sich in den Himmel erhoben, ist heruntergeflogen, gelandet ... und hat es wieder getan. Und wieder. Und wieder. 18 Mal. Fast 24 Stunden lang.

Als die Uhr stehen blieb, hatte Durogati an einem einzigen Tag so viele Höhenmeter zurückgelegt, wie zwei Mount Everests - und stellte mit 19.424 Metern Gesamthöhengewinn einen neuen 24-Stunden-Hike-and-Fly-Weltrekord auf.

Um die Dimension dieser Leistung einzuordnen: Der Mount Everest ist 8.849 Meter hoch. Aaron Durogati überwand innerhalb von 24 Stunden mehr als die doppelte Höhe – allerdings nicht in einem einzigen Anstieg. Stattdessen wanderte er immer wieder denselben Berg hinauf, flog mit dem Gleitschirm ins Tal, landete und begann von Neuem.

01 Aaron Durogatis Hike and Fly Rekord in Zahlen

Aaron Durogati in knapp 24 Stunden mit neuem Hike and Fly-Weltrekord! © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Mit dieser Leistung übertraf Durogati den bisherigen Rekord von 17.534 Höhenmetern, den der Franzose Tanguy Renaud-Goud 2024 aufgestellt hatte. Bereits diese Marke galt als absolute Spitzenleistung – umso beeindruckender ist Durogatis neue Bestmarke.

19.424m - gesamter positiver Höhengewinn

23:42:32 - benötigte Zeit für den Rekord

18 - Anzahl der Aufstiege

1.080m - durchschnittlicher Höhengewinn pro Aufstieg

Quotation Es gab ein paar schwierige Momente... aber ich habe versucht, konzentriert zu bleiben. Aaron Durogati

02 Was ist Hike and Fly?

Hike and Fly ist genau das, wonach es klingt, aber viel schwieriger als es klingt.

Durogati musste bei jedem Aufstieg mehr als 1.000 Höhenmeter überwinden. © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Die Athlet:innen tragen einen leichten Gleitschirm und ihre gesamte Ausrüstung auf dem Rücken. Sie wandern oder laufen einen Berg hinauf und benutzen dabei nur ihre eigenen Beine. Dann, wenn die Bedingungen stimmen, öffnen sie den Gleitschirm, starten in die Luft und fliegen wieder hinunter. Nach der Landung packen sie den Schirm ein, packen ihn wieder auf den Rücken und steigen erneut auf.

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Es geht also nicht nur ums Wandern. Und es ist nicht nur Fliegen.

Der Sport vereint Bergsteigen, Gleitschirmfliegen, Navigation, Wetterkunde, Ausdauer und taktisches Geschick. Gefragt sind starke Beine für die Anstiege, ein kühler Kopf in der Luft und die Fähigkeit, selbst in völliger Erschöpfung die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Konzentriert zu bleiben ist wichtig, wenn der Körper müde ist. © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Durogati ist in dieser Welt längst kein Unbekannter. Als Sieger von Red Bull X-Alps-Champion und Gewinner von Weltcup-Wettbewerben zählt er seit Jahren zur absoluten Spitze im Hike-and-Fly- und Gleitschirmsport. Doch selbst für einen Mann mit seiner Erfahrung stellte diese Herausforderung eine enorme Aufgabe dar.

"Es gab ein paar harte Momente", erzählte Durogati. "Nach 4.000-5.000 Höhenmetern wurde ich richtig müde, vor allem, wenn ich an die 20 Stunden dachte, die mir noch blieben, aber ich versuchte, mich auf jede Runde und jeden Schritt zu konzentrieren."

03 Warum Slogen Mountain?

Durogati wählte den Berg Slogen in Skylstad, Norwegen, für seinen Rekordversuch. Der Berg ist 1.564 m hoch und erhebt sich steil über die umliegende Landschaft, was ihn zu einem perfekten Ort für wiederholte Aufstiege und Flüge macht.

Der Slogen ist weit mehr als ein Trainingsberg. Wechselhaftes Wetter, anspruchsvolle Windbedingungen und unwegsames Gelände machen jeden Aufstieg zu einer echten Herausforderung. Im Schnitt musste Durogati bei jedem Versuch mehr als 1.000 Höhenmeter überwinden. Jeder Abstieg erforderte zudem einen sicheren Start, einen kontrollierten Flug und eine präzise Landung – erst dann konnte er den nächsten Anlauf beginnen.

"Ich habe versucht, die Anstiege in kleine Abschnitte zu unterteilen und beim Fliegen möglichst präzise, effizient und schnell zu sein – im Grunde einfach immer weiterzumachen“, sagte Durogati. "Doch natürlich wurde es in der Nacht, als es dunkel wurde und immer wieder Regenschauer aufzogen, besonders hart. Zum Glück hatte ich ein großartiges Team an meiner Seite, das mich die ganze Zeit unterstützt und motiviert hat.“

Aaron Durogati hebt bei einer seiner vielen Abfahrten vom Slogen ab. © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Während des gesamten Versuchs absolvierte er insgesamt sagenhafte 18 Anstiege und legte einschließlich der Flüge 103 km zurück. Bei den Flügen erreichte er mit seinem Gleitschirm eine Höchstgeschwindigkeit von 86 km/h.

04 Einblicke in die Leistung: Durogati verbrennt 10.000 Kalorien

Das heißt, es ging nicht nur darum, fit zu sein. Es ging auch darum, gut zu fliegen, wenn man müde ist. Es ging darum, gut vorbereitet zu sein. "Ich habe wirklich hart an meiner Kraft und meiner körperlichen Vorbereitung gearbeitet. Ich habe für dieses Projekt ein paar spezielle Gleitschirme gebaut, spezielle Rucksäcke und Gurtzeuge", sagte er.

Nach seinem Kunststück teilte Durogati seine Leistungsdaten, die zeigen, wie kontrolliert die Anstrengung sein musste.

Während des Versuchs hatte er eine durchschnittliche Herzfrequenz von 118 Schlägen pro Minute, was bedeutet, dass er meist in einem konstanten Ausdauerbereich blieb, der oft als Zone 2 bezeichnet wird. Für viele Menschen ist Zone 2 wie ein leichter Lauf oder eine Fahrradtour: gleichmäßig, nicht zu schnell und etwas, das man lange durchhalten kann.

Durogati ist ein erfahrener Red Bull X-Alps-Athlet und Weltcup-Sieger. © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Doch Durogati hielt diese Leistung aufrecht, während er fast 24 Stunden lang Berge erklomm, seine Ausrüstung trug, mit dem Gleitschirm ins Tal flog und denselben brutalen Kreislauf insgesamt 18 Mal absolvierte.

Seine maximale Herzfrequenz erreichte 158 Schläge pro Minute, insgesamt verbrannte er rund 10.094 Kalorien. Das entspricht in etwa dem Energiebedarf vieler Menschen für mehrere Tage – aufgebraucht in nur einer einzigen Herausforderung. Seine Uhr empfahl anschließend eine Erholungszeit von 119 Stunden, also fast fünf volle Tage.

05 Durogatis Reaktion

Der Weltrekord ist ein unglaublicher Abschluss für ein langwieriges und intensives Projekt. Durogati teilte mit: "Es fühlt sich wirklich toll an, denn es war ein Langzeitprojekt. Ich mache viele Rennen und um dieses Projekt zu verwirklichen, brauchte ich etwa ein dreiviertel Jahr, den richtigen Ort und ein gutes Team. Das war etwas, das mir in meiner Karriere gefehlt hat, und dieses Jahr habe ich die Motivation, den Ort und die Zeit gefunden, und in den letzten 24 Stunden kam alles zusammen und ich habe es geschafft."

Durogati wiederholte die gleiche Wander- und Flugschleife 18 Mal. © Daniele Molineris / Red Bull Content Pool