Red Bull 60 Seconds: Abu Harry

Der Slang verrät’s: Abu Harry klingt nach Offenbach mit Leib, Leid und Seele, er macht Umsatz und Erträge und das gleich richtig – Deutsche-Bank-mäßisch eben. Das Kind der Arbeiterklasse hat’s geschafft, „Alhamdulillah“, und hat sich fest vorgenommen, nicht mehr ackern zu müssen wie einst sein Vater in den Opel-Werken, „bis der Körper abkackt.“ He made it. Oder?