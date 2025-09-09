VALORANT-Map-Guide: Hol dir den Vorteil in Abyss

Abyss ist eine einzigartige Map in der VALORANT-Rotation, die sich Tausende von Metern über dem Boden erhebt und sich durch ihre Vertikalität und tödlichen Abgründe auszeichnet. Feindliche Spieler:innen sind nicht das Einzige, was du auf dieser Karte fürchten musst - ein falscher Schritt könnte dich ins Verderben stürzen lassen. Aber wenn du die hohen Winkel auszunutzen weißt, kannst du beeindruckende Kills erzielen und deine Gegner dominieren. Werfen wir einen Blick auf die besten Agenten-Picks, Callouts und Tipps für den Erfolg auf Abyss.

01 Übersicht über die Karte Abyss

Eine falsche Bewegung kann in Abyss tödlich sein © Riot Games

Abgesehen von der himmelhohen Kulisse ist Abyss eine ziemlich traditionelle Karte mit zwei Bombenplätzen und einer wichtigen Midlane. Die Kontrolle über die Mitte ist hier das A und O, denn sie gibt dir die Möglichkeit, schnell zu rotieren. Die Vertikalität und die langen Lanes machen sie ideal für Scharfschützen. Wenn du deinen Kopf behalten willst, solltest du im Duell auf viele Hilfsmittel setzen und Smokes einsetzen, um die Sichtlinien deines Gegners abzuschneiden.

Beide Bomb-Sites sind mit Türmen und Brücken ausgestattet, die den Verteidigern eine gute Sicht ermöglichen. Hier kann man leicht einen Fehltritt machen, also bewege dich vorsichtig und achte auf das, was sich unter dir tut. Wenn du angreifst, solltest du dich mit Hilfsmitteln und Ablenkungsmanövern behelfen, um die Bedrohung aus den erhöhten Winkeln zu verringern. Verwende Agenten mit Bewegungsfähigkeiten, um Gefahren zu vermeiden und nah an deine Feinde heranzukommen.

02 Abyss-Map-Beschreibungen

Die Karte Abyss ist derzeit nicht in der Rotation, aber sieh dir an, wie T1 und Cloud9 im Red Bull Home Ground gegeneinander antreten:

Angriffsseite A

A Security

A Link

A Bridge

A Vent

A Site

A Turm

A Main

A Lobby

Mitte

Mid Top

Mid Library

Mid Catwalk

Mid Bend

Mid Bottom

Angriffsseite B

B Turm

B Link

B Site

B Main

B Nest

B Lobby

03 Die besten Agents für die Abyss-Map

Controller: Omen

Aufgrund seiner langen Sichtlinien ist Omen der mit Abstand stärkste Controller auf Abyss. Seine wiederaufladbaren Rauchbomben mit großer Reichweite sind unverzichtbar, um die hohen Winkel zu blockieren, die Scharfschützen lieben. Außerdem kannst du mit seinem Teleporter schnell hohe Winkel erreichen und Sniper überraschen, bevor sie schießen können.

Sentinel: Cypher

Cypher ist eine großartige Wahl, denn er kann mit seinen Stolperdrähten Abkürzungen und Abgründe versperren. Diese können die Bewegung eines gegnerischen Teams erheblich behindern oder sogar dazu führen, dass sie von der Kante fallen. Seine Kameras eignen sich auch hervorragend, um die großen offenen Korridore im Auge zu behalten, durch die die Angreifer sich drängen.

Duellist: Raze

Die Sprengstoffexpertin Raze ist aufgrund ihrer schnellen Bewegungen und ihres Schadenspotenzials unsere beliebteste Duellantin auf Abyss. Obwohl sie eine riskante Wahl ist (Jett ist die beste Option für sichere Spieler:innen), ist ihre Fähigkeit, Korridore mit Paint Shells zu säubern und Punkte mit ihrem ultimativen Showstopper zu dezimieren, einfach zu mächtig, um ihr zu widerstehen.

Initiator: Skye

Skye glänzt auf Abyss durch ihre kurvenfähigen Blitze, die sich hervorragend dazu eignen, Choke Points zu blockieren. Hinzu kommt ihre Heilungsfähigkeit, die das Blatt in einem Kampf wenden kann. Ihr Ultimatum, Seeker, ist ein ultimatives Mittel, mit dem du Runden gewinnen kannst, indem du die Positionen deiner Gegner sofort aufdeckst.

04 Tipps und Tricks für die Abyss-Karte

Tipp 1: Früh in die Mitte drängen

Angreifer können sich auf Abyss früh einen Vorteil verschaffen, indem sie schon früh im Spiel in die Mitte vordringen. Dadurch erhältst du sofortigen Zugang zu beiden Bomb-Sites. Omen und Astra sind besonders nützlich, um diesen Teil der Karte zu halten, denn ihre Rauchbomben geben dir viele Möglichkeiten, die Bewegung und Sicht des Feindes einzuschränken.

Tipp 2: Nutze Informationsagents

Die größte Bedrohung auf dieser Karte sind Scharfschützen, die sich in hohen Lagen verstecken. Mache dir also die Fähigkeiten von Informations-Agents zunutze, um sie ausfindig zu machen, noch bevor sie zu ihren Kills kommen. Für die Verteidiger gilt: Informations-Agents können die Scharfschützen mit wichtigen Erkenntnissen versorgen, während er die Feinde von oben ausschaltet. Diese Art von koordiniertem und kommunikativem Spiel wird dich in Abyss an die Spitze bringen.

Tipp 3: Hoch verteidigen

Trotz der Konter, die Angreifer einsetzen können, ist es für dich als Verteidiger immer noch am besten, den hohen Boden auf Abyss zu nutzen, um auf deine Gegner zu schießen. Lass mindestens einen Scharfschützen hoch oben stehen, aber bleibe nicht zu sehr an einer Stelle hängen - bewege dich und versuche, deine Gegner zu verwirren. Deine Teamkollegen können den Boden abdecken und es dem Scharfschützen leichter machen, indem sie Hilfsmittel einsetzen.

Hast du Probleme mit anderen Karten? Sieh dir unsere Master-Story zu den VALORANT-Maps an. Mit unserem VALORANT-Glossar gibst du Callouts wie ein Profi.

