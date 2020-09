Red Bull Dolomitenmann 2020 – Die besten Bilder

Am 12. September 2020 war alles angerichtet für einen außergewöhnlichen

. Perfektes Wetter, ein sehr starkes Starterfeld und 97 bis in die Haarspitzen motivierte 4er-Mannschaften, die den härtesten Teambewerb der Welt in den Lienzer Dolomiten in Angriff nahmen. Am Ende zeigte "Team Kolland Topsport Professional" mit

, Chrigel Maurer, Juri Ragnoli und Lukas Kubrican, dass sie wahre Dolomitenmann-Experten sind und holten sich zum dritten Mal in Folge den Sieg.