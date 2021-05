Der mit dem Flow geht

„Mein erstes eigenes Kajak war ein Glasfaserkajak, das wir für 35 Euro auf ebay ersteigert haben“, erzählt Adrian. „Mit dem war ich das erste Mal auf dem heimischen Neckar unterwegs.“ Wenig später tritt Adrian dem lokalen Paddelverein bei und steigt in seine ersten Plastik-Kajaks. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, nur das Adrians Geschichte eine echte Self-Made-Story ist. Denn in einer Randsportart gibt es keine Karrieren – oder doch?

„Mein erstes eigenes Kajak war ein Glasfaserkajak, das wir für 35 Euro auf ebay ersteigert haben“, erzählt Adrian. „Mit dem war ich das erste Mal auf dem heimischen Neckar unterwegs.“ Wenig später tritt Adrian dem lokalen Paddelverein bei und steigt in seine ersten Plastik-Kajaks. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, nur das Adrians Geschichte eine echte Self-Made-Story ist. Denn in einer Randsportart gibt es keine Karrieren – oder doch?

„Mein erstes eigenes Kajak war ein Glasfaserkajak, das wir für 35 Euro auf ebay ersteigert haben“, erzählt Adrian. „Mit dem war ich das erste Mal auf dem heimischen Neckar unterwegs.“ Wenig später tritt Adrian dem lokalen Paddelverein bei und steigt in seine ersten Plastik-Kajaks. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, nur das Adrians Geschichte eine echte Self-Made-Story ist. Denn in einer Randsportart gibt es keine Karrieren – oder doch?

All in oder all out, sonst nichts

Erstaunlicher als Adrians aktuelle Position an der Spitze der weltweiten Kajak-Szene ist nur sein Weg dorthin. Er erinnert an die klassische „“vom Tellerwäscher zum Millionär“ Story. Mit dem Unterschied, dass der Held dieser Geschichte nie Millionär werden wollte – im Gegenteil. Adrian wollte immer nur eins: der beste Kajaker werden, der er sein kann. „Ich will mein Können immer weiter verbessern und auf die Probe stellen“, sagt Adrian: „Ich will dazu beitragen, die Grenzen des Machbaren im Kajaken zu verschieben. Ich glaube, dass wir noch lange nicht am Limit sind.“

Erstaunlicher als Adrians aktuelle Position an der Spitze der weltweiten Kajak-Szene ist nur sein Weg dorthin. Er erinnert an die klassische „“vom Tellerwäscher zum Millionär“ Story. Mit dem Unterschied, dass der Held dieser Geschichte nie Millionär werden wollte – im Gegenteil. Adrian wollte immer nur eins: der beste Kajaker werden, der er sein kann. „Ich will mein Können immer weiter verbessern und auf die Probe stellen“, sagt Adrian: „Ich will dazu beitragen, die Grenzen des Machbaren im Kajaken zu verschieben. Ich glaube, dass wir noch lange nicht am Limit sind.“

Erstaunlicher als Adrians aktuelle Position an der Spitze der weltweiten Kajak-Szene ist nur sein Weg dorthin. Er erinnert an die klassische „“vom Tellerwäscher zum Millionär“ Story. Mit dem Unterschied, dass der Held dieser Geschichte nie Millionär werden wollte – im Gegenteil. Adrian wollte immer nur eins: der beste Kajaker werden, der er sein kann. „Ich will mein Können immer weiter verbessern und auf die Probe stellen“, sagt Adrian: „Ich will dazu beitragen, die Grenzen des Machbaren im Kajaken zu verschieben. Ich glaube, dass wir noch lange nicht am Limit sind.“

inspirieren Adrian dabei: „Ich schaue mir an, wie sich andere Sportler bewegen, wie sie körperliche Herausforderungen lösen und was ich davon für meinen Sport nutzen kann.“ Es ist ein unbändiges Streben nach Höher, Anders, Weiter, das auf Adrians unzähligen Kajak-Reisen jedoch immer wieder auf Erfahrungen tiefer Demut trifft: „Beim Kajaken bist du dieser kleine Mensch, der mit dieser Urgewalt Wasser versucht zu arbeiten, wo du in einer Schlucht im Nirgendwo paddelst und haushohe Wasserfälle runterballerst“, erklärt Adrian: „Da lernst du, dass du deine Ziele nur erreichen kannst, wenn du mit dem Wasser gehst, mit dem Flow.“

In kaum einem Sport liegen Freud und Leid so eng beieinander wie beim Wildwasser-Kajaken. Auch deshalb, so Adrian, müsse sich jeder Kajaker, der es ernst meint, unverblümt mit sich selbst auseinandersetzen – wieder und wieder: „Du musst wissen, was kann ich, was traue ich mir zu, und welcher Herausforderung will ich mich stellen und welcher nicht“, so Adrian. Wie schmal der Grat zwischen Glücksmoment und Nahtoderlebnis sein kann, erfährt Adrian im Oktober 2013 am eigenen Leib.

In kaum einem Sport liegen Freud und Leid so eng beieinander wie beim Wildwasser-Kajaken. Auch deshalb, so Adrian, müsse sich jeder Kajaker, der es ernst meint, unverblümt mit sich selbst auseinandersetzen – wieder und wieder: „Du musst wissen, was kann ich, was traue ich mir zu, und welcher Herausforderung will ich mich stellen und welcher nicht“, so Adrian. Wie schmal der Grat zwischen Glücksmoment und Nahtoderlebnis sein kann, erfährt Adrian im Oktober 2013 am eigenen Leib.

In kaum einem Sport liegen Freud und Leid so eng beieinander wie beim Wildwasser-Kajaken. Auch deshalb, so Adrian, müsse sich jeder Kajaker, der es ernst meint, unverblümt mit sich selbst auseinandersetzen – wieder und wieder: „Du musst wissen, was kann ich, was traue ich mir zu, und welcher Herausforderung will ich mich stellen und welcher nicht“, so Adrian. Wie schmal der Grat zwischen Glücksmoment und Nahtoderlebnis sein kann, erfährt Adrian im Oktober 2013 am eigenen Leib.