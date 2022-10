Multiplayer Tipps für Age of Empires 4

01 Spieleinstellungen

Bei der Kamera solltet ihr euch die Scrollgeschwindigkeit mit der Maus oder Tastatur entsprechend einstellen. Ihr könnt zwischen Klassischem- und Panorama-Kameramodus auswählen, wobei Letzterer mehr Übersicht gewährt.

Unter Spiel habt ihr die Möglichkeit, die Farben der Gegner einzigartig oder Team-basiert anzupassen. Erfahrene verwenden die Team-basierte Option, um so Dank der auffälligen Farbe Rot schnell gegnerische Einheiten auf der Mini-Map zu sehen. In großen Schlachten kann dies jedoch die Einschätzung der Menge an Einheiten etwas trüben. Wählt also, was euren Vorlieben entspricht.

In den Benutzeroberflächen-Einstellungen könnt ihr viele nützliche Einstellungen wie Lebensbalken, Produktionsdauer-Balken, Kontrollgruppen Nummern sowie ein Icon der untätigen Arbeiter entsprechend euren Bedürfnissen einstellen.

Die Optik des Spiels wirkt sich selbstverständlich auf die Leistung aus, zu viele Details können bei großen Schlachten wertvolle Frames kosten, findet das richtige Setup, sodass kein Nachteil für euch entsteht.

02 Die wichtigsten Hotkeys

Ihr solltet euch unbedingt mit den Hotkeys der Gebäude- und Einheitenproduktion vertraut machen, da dies das Voranschreiten in einem Match enorm unterstützt. So könnt ihr durch rasches Handeln oftmals einen Vorteil gegenüber Gegnern rausholen, die keine Hotkeys nützen.

Es empfiehlt sich die Hauptgebäude mit Strg + 1 bis 0 in Kontrollgruppen einzuspeichern, um schnell auf sie Zugriff zu haben auch wenn ihr mit der Kamera nicht in der Nähe der Basis seid. So könnt ihr die Arbeiterproduktion ständig aufrecht erhalten.

Des Weiteren gebt ihr eure Produktionsgebäude auf eine oder mehrere Gruppierungen, so könnt ihr auch für stetige Einheitenproduktion sorgen. Habt ihr verschiedene Produktionsgebäude in einer Kontrollgruppe, so könnt ihr mit der Shift-Taste durch die einzelnen Produktionsgebäude switchen und entsprechend produzieren.

Einheiten solltet ihr in den Kontrollgruppen 1-3 einspeichern. Es empfiehlt sich hier die Reihenfolge: Nahkämpfer, Fernkämpfer und Belagerungsmaschinen. So könnt ihr schnell in hitzigen Kämpfen reagieren. Selbiges gilt auch für die Schmiede und den Markplatz.

So habt ihr mit wenig Aufwand schnell alle wichtigen Elemente im Spiel erreichbar und könnt in jeder Situation schnell agieren ohne mit der Kamera am entsprechenden Ort zu sein.

Es gibt noch weitere sinnvolle Hotkeys für Multiplayer Matches, wie zum Beispiel die Schnellauswahl der untätigen Arbeiter, die Auswahl aller Kampfeinheiten oder das Springen mit der Kamera zum letzten gemeldeten Event.

03 Scouting bei Matchbeginn

In der Regel befinden sich auf allen Karten rund um eure Startposition 3-4 Schafe im unmittelbaren Umkreis. Sammelt zuerst mit eurem Späher diese Schafe ein und gebt sie bei eurem Hauptgebäude ab. Schickt dann den Späher Richtung Kartenmitte und weiter bis zur möglichen Startposition eures Gegners, um eine hohe Chance zu haben noch mehr Schafe schnell einzusammeln. So habt ihr jedes Match ausreichend Nahrung um stetig Arbeiter zu produzieren und schnellstmöglich das erste Wahrzeichen bauen zu können.

Sammelt direkt zu Matchbeginn die umliegenden Schafe mit eurem Späher ein © Microsoft

Ihr könnt mit der Shift Taste und Rechtsklick auf der Minimap Wegpunkte für euren Späher bei der Suche nach Schafen setzen, so könnt ihr euch leichter auf den Ausbau der Basis konzentrieren. Achtet in Team-Matches auf die Wege eurer verbündeten Späher und meidet deren Wege für mehr Schafe.

Mit manchen Zivilisationen empfiehlt es sich bereits am Anfang einen zweiten Späher zu produzieren um noch mehr Informationen über eure Gegner oder um mehr Schafe als eure Gegner einzusammeln. Besonders mit den Russen ist dies zu empfehlen, da man mit Ihnen Jagdreviere fokusiert um schnellstmöglich an Gold zu kommen. Habt ihr keinen Russen in eurem Team aber im gegnerischen Team so sollte euer Team die Jagdreviere jagen um dem Russen die Möglichkeit auf schnelles Gold zu verwehren.

04 Strategiewahl

Egal ob im 1v1 oder in Team-Spielen, ihr solltet euch immer entsprechend der Zivilisationen eurer Gegner eine Strategie in Abstimmung mit euren Team-Kollegen überlegen. Verwendet dazu am Besten in Team-Spielen den Teamchat.

Grundlegend gibt es in Age of Empires 4 verschiedenste Strategien. Ein gut abgestimmter Feudal Rush, mit vielen Einheiten in der ersten Zeit anzugreifen, kann euch bereits den frühen Sieg gewähren.

So mancher zieht mit dem schnellen Vorranschreiten in ein höheres Zeitalter den Vorteil gegenüber seiner Gegner. Andere wiederum versuchen durch Boomen, dem schnellen Vorranschreiten in Wirtschaft dank vieler Arbeiter und Hauptgebäude ihre Gegner im späteren Verlauf des Spiel schirr zu Übermannen.

Der frühe Bau mehrerer Hauptgebäude ermöglicht das sogenannte Boomen © Microsoft

Gerade mit Zivilisationen die früh Reiter produzieren können empfiehlt sich auch die Strategiewahl des Harassens, dem stätigen Angriff auf ungeschützte Arbeitern und schwachen Einheiten.

Wählt ihr den Weg des Boomens oder des schnellen Vorranschreiten in ein höheres Zeitalter so solltet ihr besonders auf eure Verteidigung und geschicktem Platzieren von Hauptgebäuden und Türmen achten. Besonders in Team-Spielen müsst ihr meist mit noch mehr gegnerischen Einheiten rechnen als in einem 1v1 Spiel.

Oftmals gehen euch im späteren Verlauf eines Matches die wichtigen Ressourcenquellen wie Gold aus, so empfiehlt es sich auch den Handel aufzubauen und entsprechend den Handelweg mit Steinmauern und Burgen zu schützen.

Je nach Stragiewahl ist es also unbedingt notwendig euch entsprechend auf alle Szenarien vorzubereiten.

Vergesst nicht, dass euch Späher helfen können Informationen über gegnerische Stragien oder angreifende Einheiten zu erhalten um euch noch etwas Zeit zum Reagieren zu geben.

05 Nützliche Tipps während eines Matches

Den Aufbau der Basis solltet ihr euch für verschiedenste Szenarien wie einen frühen Angriff oder einer späteren Belagerung entsprechend vorrab überlegen. So empfiehlt es sich manchmal am Anfang etwas mehr Holz zu sammeln um den einen oder anderen Turm bei Gold und Nahrungsquellen zu platzieren. Mit Holzmauern oder Steinmauern könnt ihr euch früh schützen, sodass der Gegner erst auf Belagerungsmaschinen zurückgreifen muss.

Der Fortschritt im Zeitalter eines jeden Spielers wird im Spiel durch eine Nachricht in der Mitte des Bildschirms gezeigt. Achtet darauf um euch auf entsprechende Szenarien wie zb. den ersten Ritter eines Franzosen einstellen zu können.

Verwendet Wegpunkte für eure Produktionsgebäuden. Den Wegpunkt eurer Bauern solltet ihr direkt an die gewünschten Ressourcen setzen. Führt ihr gerade einen Angriff oder Kampf fernab der Basis so setzt eure Wegpunkte für Einheiten in der Nähe des Kampfes. So könnt ihr euch im Kampf auf die Einheitenkontrolle fokusieren und neu eintreffende Einheiten direkt in den Kampf schicken.

Auch für eure bereits bestehenden Einheiten sind Wegpunkte nicht unwichtig. So könnt ihr den Weg eurer Armee sinnvoller vorbereiten und so manche versteckte Basis oder Ressourcenlager über einen Umweg finden.

In Team-Spielen solltet ihr regelmässig die Ping-Funktion benutzen. Mit der jeweiligen Tastenkombination und anschließendem Klick mit der Maus könnt ihr auf der Minimap ersichtlich eure Teamkollegen schnell auf wichtige Ereignisse aufmerksam machen. Ihr habt hier die Wahl zwischen Angriffs-, Verteidigungs und Aufmerksamkeits-Pings. Überprüft deren Hotkey-Hinterlegung in der Hotkey Kategorie Kommunikation.

06 Replays

Ihr solltet eure vergangenen Spiele durch das Anschauen von Replays analysieren. In der Match-Historie in eurem Profil könnt ihr ein Replay des Spiels starten. So könnt ihr viel über eure Stärken und Schwächen lernen und so manchem Gegner etwas abschauen und den Fortschritt der einzelnen Spieler in der Statistikübersicht weiter einsehen. Ist nicht ganz klar wie ihr eine Partie verlieren konntet oder seid ihr von eurem Gegner beeindruckt worden, so holt euch die entsprechenden fehlenden Informationen über die Replayanalyse.

Replays geben euch Statistiken und Einsicht in den Fortschritt der Spieler © Microsoft

07 Ranking und Spielmodi erklärt

Aktuell gibt es nur im 1v1-Modus ein für euch ersichtliches Ranking System, die Rangliste. Je nach eurer Anzahl an ELO-Punkten werdet ihr in entsprechenden Ranking-Klassen eingeteilt. Die Ränge gehen von Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant bis dem höchsten Rang Eroberer. Jeder Rang wird wiederum je nach ELO-Punkten in zb. Bronze 1 bis 3 eingestuft. Überschreitet ihr die Grenze eines Ranges so steigt ihr in den nächsten Auf. Den Fortschritt könnt ihr direkt in der Anzahl euerer aktuellen Punkte und einem Kreisverlauf einsehen. Am Ende einer Saison bekommt ihr für den zu diesem Zeitpunkt erreichten Rang Belohnungen wie zum Beispiel Porträts, Ränder, Flaggensymbole etc.

In schnellen Spielen habt ihr keine Einsicht in euren Rang bzw. euren ELO-Punkten. Ihr bekommt hier auch keinen Rang zugewiesen oder Belohnungen am Ende einer Saison. Das System verwendet jedoch auch ELO-Punkte im Hintergrund um euch eurem Skill-Level entsprechend den Gegnern und Team-Kollegen zuzuweisen. Es gibt auf manchen Age of Empires 4 Ranking-Webseiten diesbezüglich jedoch Einsicht. Mit der entsprechenden Suche in einer Suchmaschine könnt ihr diese schnell finden.

In Individuell könnt ihr ohne Bezug auf ELO-Punkte euch mit anderen Spielern messen. Ihr könnt ein eigenes Spiel eröffnen oder einem Erstellten beitreten. Oft spielt man in Custom Games neben dem normalen Spielmodus auch Modifikationen des Spiels, den sogenannten Mods. Ein Beispiel für einen beliebten Mod ist der Nomad Mod wo ihr ohne Hauptgebäude und Späher startet und zu Beginn nur 3 eurer Arbeiter auf der Karte verteilt sind. Dieser Modus verspricht auch viel Spielspass und ist mitunter eine frische Abwechslung zum offizielen Spielmodus.

Weitere Mods für die Verwendung im Custom Games Modus findet ihr unter dem Spielmenü Mods. Ob benutzerdefinierte Maps oder gar neue Spielmodi, hier gibt es viel Abwechslung zum herkömmlichen Spielgeschehen.