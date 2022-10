Der neue Cliff Diving-Superstar Aidan Heslop im Porträt

Es ist Sommer 2012 und Aidan Heslop sieht ein Video von Gary Hunt , der gerade dabei ist, seinen dritten Red Bull Cliff Diving World Series -Titel zu holen. Es ist das erste Mal, dass der damals erst 10-jährige Heslop mit Cliff Diving in Berührung kommt -- und er ist ab der ersten Sekunde fasziniert. Im örtlichen Schwimmbad in Plymouth im Südwesten Englands wird ihm plötzlich klar, dass Cliff Diving genau der richtige Sport für ihn ist. Alles was nötig war, um das Feuer in ihm zu entfachen, waren ein guter Kumpel und ein Video von Gary Hunt.

Heute ist Heslop einer der fähigsten und mutigsten Klippenspringer der Welt, der Erfinder des offiziell schwierigsten Sprungs der Welt und einer der jungen Athleten, die den Sport in eine neue Ära führen. Zu seinen Konkurrenten gehört auch Owen Weymouth, der Freund aus Kindertagen, der ihm das Video zum ersten Mal gezeigt hat. Für Weymouth ist es das bereits sechste Jahr in der World Series.

Die ausführliche Story zu Aidan Heslops kometenhaftem Aufstieg gibt's im "Beyond the Ordinary"-Podcast:

Heslop erinnert sich:

"Als ich das Video von Gary sah, wie er bei einem seiner Wettbewerbe einen neuen Sprung machte, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich war schon immer ein ziemlich hyperaktives Kind, das im Garten herumlief, auf Betten herumsprang oder von Sofa zu Sofa hüpfte, aber ich habe mich nie wirklich für einen Sport begeistern können. Mit dem Turmspringen war das anders. Ich war ein Naturtalent."

Aidan Heslop unmittelbar vor seinem Sprung in die Seine © Romina Amato/Red Bull Content Pool Alles, was ich beim normalen Turmspringen gelernt habe, hat mir beim Klippenspringen geholfen. Aidan Heslop

Von Anfang an war es Heslops Ziel, irgendwann an der Red Bull Cliff Diving World Series teilzunehmen. "Ich habe mich im 10-Meter- und 3-Meter-Springen weiterentwickelt, und alles, was ich beim normalen Turmspringen gelernt habe, hat mir beim Klippenspringen geholfen."

Dsa Ergebnis von all dem Training: Ein perfekt kalibrierter Körper eines 80 kg schweren Klippenspringers mit einem Ruhepuls von 41, der perfekt für das Springen von einer 27 m hohen Plattform konditioniert ist. "Er war noch sehr jung und deshalb wussten wir, dass er mit seiner Kraft, Geschwindigkeit und der Schwierigkeit seiner Sprünge für Großes bereit war", meint Cliff Diving-Legende und World Series Sport Director Orlando Duque .

"In seiner ersten vollen Saison hat er gezeigt, wozu er fähig ist, und ich denke, dass da noch viel mehr kommen wird. Ich bin gespannt, wohin ihn der Weg führt, was er ausprobieren wird und wie perfekt seine Sprünge noch werden können."

Heslop schneidet durch die Lüfte von Polignano a Mare © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Der kometenhafte Aufstieg von Heslop fiel zufälligerweise mit einem steilen Wandel in der Entwicklung des Sports zusammen. Es gab eine Zeit, in der die meisten Cliff Diver das taten, was sie auch vom 10-Meter-Brett aus tun konnten -- mit der Ausnahme, dass sie bei der Landung den Barani machten, um mit den Füßen zuerst aufs Wasser zu treffen.

Normalerweise war das der Triple Half -- drei Saltos mit einer halben Schraube. Der lange Zeit härteste Sprung war ein Triple Quad -- drei Saltos und vier Schrauben. Der Triple Quad war der erste Sprung, den Hunt speziell für das Cliff Diving erfunden hat, und es war auch der Sprung, der Heslop 2019 sein erstes Podium bescherte.

Zeitsprung: Wir schreiben das Jahr 2022 und Heslop ist bei der World Series in Boston dabei. Für seinen Sprung nimmt er Anlauf und wirft sich über die Kante der Plattform. In den drei Sekunden, die er in der Luft ist, gelingt ihm ein Sprung, der aus vier Front Flips mit dreieinhalb Schrauben besteht, bevor er mit den Füßen voran nahezu perfekt im Wasser landet. Es sollte sein erster Sieg in der World Series sein. Und das hochverdient, war doch der Sprung der schwierigste, den die Cliff Diving-Welt je gesehen hatte.

Ich bin gespannt, wohin ihn der Weg führt und was er noch ausprobieren wird. Orlando Duque

Der Schwierigkeitsgrad (oder DD -- für "degree of difficulty") wird durch die Art des Absprungs, die Anzahl der Saltos und Schrauben und die Position während der Saltos und des Eintritts bei der Landung festgelegt. Mit diesem herausragenden Sprung hatte Heslop bereits im Dezember 2021 beim FINA High Diving-Event in Abu Dhabi (VAE) Gold geholt.

"Heutzutage wird der Sport extrem gepusht. Es ist einfach nicht mehr so, dass es 10-Meter-Sprünge mit einem kleinen Extra sind. Das sind die schwierigsten Sprünge der Welt und wenn das jemand ohne Barani vom 10-Meter-Brett versuchen würde, müsste er übermenschliche Fähigkeiten haben. Es ist physisch einfach unmöglich", meint Heslop.

Gary Hunt gilt als DIE Cliff Diving-Legende. Er hat neun Weltmeistertitel gewonnen und auch er ist der Meinung, dass sich der Sport immer weiterentwickeln wird.

"Das Niveau ist unglaublich hoch im Vergleich zu meinem ersten Wettkampf im Jahr 2008", sagt Hunt in der Red Bull TV-Doku " Pushing Progression: Evolution of Cliff Diving ". "Heute sind es pro Sprung bis zu zwei Saltos und drei Schrauben mehr. Wir sind schon weit gekommen, aber es wird noch besser und noch spektakulärer."

Aidan Heslop und Molly Carlson feiern in Boston © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Mehr als ein Jahrzehnt regelmäßiger Wettkämpfe und konstant bleibender Bedingungen bei der World Series haben dazu beigetragen, den Sport zu verändern, und es kommen ständig neue Männer und Frauen dazu, die maßgeblich an dieser Veränderung beteiligt sind. Ist Heslop, dessen Stil in vielerlei Hinsicht dem von Hunt ähnelt, einer derjenigen, der an der Spitze dieses Wandels stehen wird? Alles, was wir sagen können, ist, dass er während seiner gesamten Karriere immer bereit war, Neues zu wagen und die Grenzen des Möglichen auszuloten.

"Vieles kam ganz natürlich, einfach deswegen, weil ich neue Sprünge probieren wollte. Ich hatte eine Zeit lang einen mexikanischen Trainer. Er war genauso verrückt wie ich und er ließ mich die härtesten Sprünge machen, von den höchsten Plattformen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so schnell Fortschritte machte -- ich lernte all diese Dinge, weil ich sie einfach ausprobierte."

Heslop betont jedoch, dass auch er manchmal Angst hat -- und der Sport belohnt nicht nur die Mutigen. "Es gibt definitiv eine Art von Angst und die spürt man bei jedem einzelnen Sprung. Wenn ich auf eine 27-Meter-Plattform steige, weiß ich, dass die Konsequenzen bei einem Fehler verheerend sind. Der Aufprall aus 27 m ist wie ein Schlag auf Beton. Wenn man auf dem Wasser aufschlägt, ist die Kraft so stark, dass es einem die Beine buchstäblich auseinanderreißen kann."

Bei seinem allerersten Red Bull Cliff Diving World Series-Event in Polignano a Mare im Jahr 2018, als er gerade 16 Jahre alt war, landete Heslop bei einem seiner Trainingssprünge schlecht. "Ich konnte die nächsten zwei oder drei Monate nicht länger als fünf Minuten sitzen."

Wenn ich auf eine 27-Meter-Plattform steige, weiß ich, dass die Konsequenzen bei einem Fehler verheerend sind. Aidan Heslop

"Man muss mit 100-prozentigem Selbstvertrauen auf die Plattform steigen und sich im Kopf schon sicher sein, dass nichts schiefgehen wird."

Aber ein gewisses Maß an Angst wird immer vorhanden sein. Der Trick besteht darin, sich davon nicht übermannen zu lassen und sich vorher so gut es geht zu entspannen. Je nach Stimmung hört Heslop entweder Rap oder Drum and Bass -- aber immer denselben Song während des gesamten Wettkampfes.

"Ich versuche, so ruhig und entspannt wie möglich zu sein und mich nur auf den Sprung zu konzentrieren. Alle äußeren Faktoren wie Wind und Publikum blende ich aus."

Und dann gibt es noch ein paar Dinge, die er immer gleich macht, zum Beispiel das Abwischen der Hände an der Badehose, um die Hände ein wenig nass zu machen.

Er erklärt: "Es gibt einen Moment, bevor ich springe, wo es nur mich, die Plattform und meinen Sprung gibt -- das ist super wichtig für mich. In diesem Moment schlägt mein Herz immer wie verrückt!"

Heslop beim ersten Synchronsprung zwischen Mensch und Flugzeug © Dean Treml/Red Bull Content Pool

In Paris, der Station nach Boston, zeigte Heslop erneut seinen schwierigsten Sprung. Kurz bevor er Anlauf nahm, wurde seine Herzfrequenz mit 180 Schlägen pro Minute gemessen -- das entspricht fast dem Maximum. "Ich dachte, ich sei einigermaßen ruhig, aber anscheinend hat mir mein Verstand da einen Streich gespielt."

Im September gewann er ein weiteres Mal in Sisikon in der Schweiz. Beim letzten Stopp hatte er dann sogar ein echte Chance auf den WM-Titel.

Ich war immer eher schlampig und unsauber. Ich konnte zwar die großen Sprünge machen, aber es sah einfach nicht so perfekt wie bei allen anderen aus. Aidan Heslop

Es ist mittlerweile 10 Jahre her, dass er das Video von Hunt sah, das ihn zum Cliff Diving inspirierte. Es war ein langer Weg, und nicht immer einfach. "Um auf dieses Level zu kommen, auf dem ich jetzt bin, habe ich definitiv eine Menge investiert. Das wichtigste war wohl die Perfektionierung der Ausführung und Form. Ich war immer eher schlampig und unsauber. Ich konnte zwar die großen Sprünge machen, aber es sah einfach nicht so perfekt wie bei allen anderen aus, und daran musste ich viele Jahre lang hart arbeiten."

Aber die Mühen haben sich gelohnt. In Boston und in der Schweiz hat er in diesem Jahr nicht nur die härtesten Sprünge der Welt ins Wasser gezaubert, sondern jeweils auch den Wettkampf gewonnen, und zwar vor dem Mann, der so lange seine Inspiration war. "Es war ein seltsames, aber auch cooles Gefühl. Du schaust nach unten und denkst dir: 'Das ist mein Held der letzten 10 Jahre, der da neben dir auf dem Podium steht.' Er ist der erste Cliff Diver, den ich je gesehen habe und unsere Technik ist sehr ähnlich. Aber nur weil er mein Vorbild ist, heißt das nicht, dass ich ihn nicht schlagen will."

Aidan Heslop feiert seinen Sieg neben seinem Idol © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Heslop will aber noch mehr: "Ich denke, es geht darum, eine gewisse Dominanz in diesem Sport zu zeigen -- nicht nur einen Titel zu gewinnen. Ich will die Person sein, die jeder schlagen will"

Wie auch immer seine Zukunft in den kommenden Monaten und Jahren aussehen mag, eines ist sicher: Mit seinem spektakulären Stil ist es eine wahre Freude, ihm dabei zuzusehen, wie er den Cliff Diving-Sport in eine neue Ära führt.