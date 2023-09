Alberto Ginés López im Porträt: So gelang ihm der Weg an die Spitze

Alberto Ginés López , damals gerade erst 18 Jahre alt, kam und überraschte alle, als er bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sportklettern die erste jemals vergebene Goldmedaille für sich beanspruchte. Er stellte sich den Pros, trotzte allen Widrigkeiten und ebnete sich damit den Weg an die Spitze der Welt des Kletterns.

López war danach mit einigen Aussagen konfrontiert, die meinten, sein Erfolg sei Glück gewesen. Aber seine Hingabe, sein ausgeklügeltes Training und sein langfristig angelegter Plan weisen auf ein Faktum hin: Er ist definitiv der "Real Deal".

Als Youngster musste López noch einige Rückschläge uns Selbstzweifel überwinden; dann aber kamen der Titel in der Europa- und in der Weltmeisterschaft. Er war außerdem bei Red Bull Dual Ascent 2022 zu sehen und er wird auch bei der Austragung im November des Jahres 2023 all sein Klettertalent auspacken. Aber das ist noch lange nicht das Ende und trotz all des Lärms in den Medien, arbeitet er fokussiert an seiner zweiten Olympischen Goldmedaille.

Lies weiter und finde heraus, welche Herangehensweise er dafür verfolgt. Zunächst werfen wir aber einen Blick auf die Reise des Underdogs...

01 Die Anfänge

In seiner Kindheit war es vor allem sein kletterverrückter Vater, der die Wochenende zu wahren Kletter-Abenteuern machte. "Statt eines typischen Dads, der sagen würde, 'Komm runter, du verletzt dich nur', sagte er zu mir, 'Zieh dir Kletterschuhe an, dann fällt dir der Aufstieg leichter'. So hat alles begonnen", erinnert er sich zurück. "Und für mich und meine Schwester, mit der ich begonnen habe zu klettern, war es immer ein Spiel."

An jedem Tag gibt es eine neue Herausforderung zu überwinden; ein neues Mysterium, das gelöst werden möchte. Alberto Ginés López

Die Familie López stammt aus Cáceres in Spanien und legte immer schon mehr Wert auf spannende Kletter-Trips, als auf Ausflüge an den Strand. Genau das entfachte das Feuer im jungen López, das sich letztlich zur vollen Leidenschaft entwickeln sollte -- die Leidenschaft, zu einem wahren Puzzle-Meister an der Kletterwand zu werden: "Es war permanent eine Herausforderung, das ist das Großartige am Klettern. Jeden Tag sind die Challenges neu. Ich habe Puzzles, Rätsel und all diese Dinge schon immer geliebt, und das Klettern funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. An jedem Tag gibt es eine neue Herausforderung zu überwinden; ein neues Mysterium, das gelöst werden möchte."

Neuer Tag, neue Challenges... © Will Saunders/Red Bull Content Pool

02 Die Suche nach einer Richtung

López begann als kletternder Wanderer, ohne ein spezifisches Ziel zu verfolgen. Er ließ sich einfach von einer Gruppe an älteren Klettergenossen mitreißen -- mit den Freunden seines Vaters. Sieben Jahre später, als er zehn Jahre alt war, trat Coach David Macia in sein Leben.

López versuchte in dieser Zeit die Gymnastik mit dem Klettern unter einen Hut zu bringen. Aber dem harten Training von Macia sei Dank, entwickelte sich López zu einem Spitzen-Kletterer: "Meine Freunde brachten mir bei, gut zu klettern, zu trainieren und die Wettbewerbe zu managen", erzählt er weiter. "Er hat mir im Grunde alles beigebracht."

Ich hatte nie das Gefühl, als sei ich der Beste. Ich dachte mir immer nur, wenn ich mich etwas verbessern kann, dann ist das großartig. Alberto Ginés López

Er traf bald die mutige Entscheidung, sich aus der Gymnastik zu verabschieden und sich voll und ganz seinen Kletterfähigkeiten zu widmen. López sah sich immer als durchschnittlichen Kletterer; er meint: "Ich hatte nie das Gefühl, als sei ich der Beste. Ich dachte mir immer nur, wenn ich mich etwas verbessern kann, dann ist das großartig."

03 "On the Road"

Nachdem sich in seiner Heimatstadt nicht gerade viele Möglichkeiten fanden, um seiner Leidenschaft nachzugehen, waren López Senior und Junior an jedem Wochenende lange unterwegs, um nach passenden Felsen zu suchen. Zu Beginn wurden sie etwa in Extremadura fündig, zwei bis drei Stunden von ihrem Zuhause entfernt.

Dann erweiterte sich deren Horizont bis nach Frankreich: "Wir brachen am Freitag auf, direkt nach der Schule und der Arbeit meines Vaters. Dann fuhren wir etwa fünf Stunden nach Burgos, übernachteten dort und am nächsten Morgen ging es weiter nach Frankreich", erinnert sich López. "Wir trainierten am Samstag und am Sonntagmorgen, dann ging es zurück nach Cáceres, weil ich am nächsten Tag wieder Schule hatte und mein Vater arbeiten musste."

Die Familie López war immer vielbeschäftigt: Sein Vater war Vollzeit im Bau tätig und seine Mutter arbeitete als Assistenzkrankenschwester. Sein Erfolg im Klettern ist nicht das Resultat von irgendeiner Form von Vermögen -- alles lässt sich auf couragierte Eltern und eine ungebremste Leidenschaft zurückführen.

Die Europameisterschaft in den Griff bekommen © Phil Pham/Red Bull Content Pool

04 Ein steiniger Weg

López hatte es nie wirklich leicht: "Die ersten Wettbewerbe liefen nicht wirklich gut; das Podium gelang mir nicht. Es war also nicht so, dass ich angefangen und einfach alles weggefegt habe. Ich war nervös, hatte generell eine schlechte Zeit, wenn ich an internationalen Bewerben teilnahm."

Während eines seiner frühen Wettbewerbe in der Saison 2014/2015 weinte er, weil er von den ersten beiden Routen gefallen war und schlecht performt hatte: "Es war ein Desaster, es war wirklich schlimm!"

Aber auch wenn der Start holprig verlief, weigerte sich López aufzugeben. Er nahm weiterhin an Wettbewerben teil und bald sollten dann auch die ersten Medaillen folgen.

Er krallte sich 2017 Podiumsplatzierungen beim IFSC Climbing World und bei der Jugend-Europameisterschaft in der Kategorie B. Dann, im Jahr 2018, folgte Platz sieben bei seinem ersten World Cup-Event.

In Action beim Red Bull Dual Ascent. © Will Saunders/Red Bull Content Pool

05 Familie, Freunde und Tattoos

López pflegt aber nicht nur zu seiner Familie und seiner Schwester eine enge Beziehung; auch seine Großeltern sind für ihn ein Fels in der Brandung. Seine Großmutter ließ sich sogar die Olympischen Ringe tätowieren, ein Tribut an seinen großen Sieg. López liebt "diese Charaktere", die seine Familie bilden; er fühlt sich glücklich, auf solch "wunderbare Menschen" zählen zu können.

"Ich liebe meine Familie und ich zähle auf sie -- auch auf meine Freunde, die quasi meine zweite Familie sind", meint er weiter. Die Kumpel seines Vaters, jene ohne Kinder und ohne Wettbewerbsinteressen, sind noch heute seine besten Buddys. Und obwohl er den Athleten-Lifestyle in Barcelona gewählt hat, pflegt er diese Beziehungen und bleibt mit diesen Menschen stets verbunden.

Auch er hat einige Tattoos: ein lächelndes Gesicht auf dem Bein, Naruto und Jiraya [aus seiner Lieblingsserie] und das lateinische Sprichwort "Sic Parvis Magna".

Daneben ist er ein wahrer Foodie: Muss er gerade nicht Diät halten, isst er so gut wie alles!

Als ich mich für das Finale qualifizierte, brach ich in Tränen aus. Alberto Ginés López

06 Unerwarteter Ruhm

Nach einer weiteren Serie an Erfolgen kam das Ticket nach Tokio. López ging die Strategie mit seinem Coach durch, ganz nach dem Motto "Seed plus lead equals medal". Das war ihre Formel. Indem sie die damals mit der Pandemie einhergehenden Probleme überwinden konnten, gelang López der Gewinn der ersten jemals vergebenen Goldmedaille dieses Events.

Wenn er sich an diesen Moment des Ruhms erinnert, meint er: "Als ich mich für das Finale qualifizierte, brach ich in Tränen aus, da ich mein Ziel erreicht hatte, für das ich drei bis vier Jahre ununterbrochen gearbeitet hatte. Klar, manch andere wenden dafür noch mehr Zeit auf, aber für mich war das massiv!"

"Ich holte mir das Finale und gewann, einfach so. Alles kam so unerwartet, ich konnte es nicht fassen, David konnte es nicht fassen, keiner von uns reagierte."

López kam quasi aus dem Nichts, trotzte allen Erwartungen, wurde aber unmittelbar nach Tokio von Gefühlen der Leere erfasst: "Nach Tokio fühlte sich alles für ein paar Monate leer an", erklärt er. "Was sollte ich jetzt tun? Wie könnte ich einen neuen Fokus in meinem Leben finden, nachdem ich mein Ziel erreicht hatte?" Er setzte auf die Therapie und fand seine Lebensgeister wieder.

Eine von vielen Medaillen. © Phil Pham / Red Bull Content Pool

07 Pläne für die Zukunft

López ist keiner, der plant, aber er weiß, wo ihn sein Weg hinführt: "Ich mache kleine und große Projekte, und ich bereite mich auf die nächsten Spiele vor. Ansonsten habe ich aber nichts Großes geplant", erklärt er. "Ich mag es nicht, lange vorauszuplanen, weil du dann, wenn sie nicht so realisierbar sind, wie du dir das vorstellst, schlicht enttäuscht bist. Ich lebe lieber von Tag zu Tag."

Dennoch gibt es ein paar weitere Ziele, die er sich vorgenommen hat: Er will an einem Abschluss im Bereich der Physiotherapie arbeiten und die englische Sprache lernen. Daneben hofft er darauf, in Zukunft eine Kletterakademie für Kinder bauen zu können.

"Geh raus und messe dich mit anderen auf eine Art und Weise, als würde es dich nicht kümmern; genieße es einfach" -- Das ist das Motto, nach dem López mittlerweile agiert. Mit seiner Leidenschaft und seiner Ausdauer zielt López darauf ab, die größten Events zu gewinnen -- mit einem Griff nach dem anderen.