Skater im Porträt: Alessandro Mazzaras einzigartige Reise an die Spitze

Alessandro Mazzara ist einer der interessantesten Charaktere im gegenwärtigen Skateboard-Game und er hat einiges zur Weiterentwicklung der europäischen Szene beigetragen.

Generell besteht einer der faszinierendsten Aspekte der Entwicklung des Skateboardens in Europa in der Art und Weise, wie die Unterschiede je nach Klima und Gelände zum Ausdruck gebracht wurden. Skandinavien hat zum Beispiel eine lange Tradition im Vert-Skateboarden, was in Spanien nicht der Fall ist.

Innerhalb der einzelnen europäischen Szenen gibt es dann auch noch die Ausreißer: Skateboarder, die nicht nur aufgrund ihres Talents unglaublich sind, sondern auch, weil sie sich in einer Art und Weise etabliert haben, die im Gegensatz zu dem steht, was 90 Prozent ihrer skatenden Zeitgenossen umsetzten.

Diese ganz spezifische Art des Skateboardens hat von der Ausbreitung der Beton-Skateparks in den europäischen Städten profitiert und wurde gleichzeitig durch sie vorangetrieben. Sie ist zu einem Motiv der postmillennialen Stadtplanung und der entsprechenden Ideen zur Nutzung von Freizeiträumen geworden.

Alessandro Mazzara - Method Fakie © Gustavo Cherro

Alessandro Mazzara aus Rom überschritt diese Schwelle im Alter von sieben Jahren, als sein Vater beschloss, seine beiden Kinder auf den Markt mitzunehmen. Die beiden waren auf Heelys unterwegs und beschwerten sich über den dortigen Kiesboden.

Dadurch entschieden sie sich, den Skatepark in Cinecittà aufzusuchen, der ihnen bis dahin noch unbekannt war. Noch am selben Tag fuhren sie die Heelys aus und, wie er sich erinnert: "... am nächsten Tag ging Papa mit uns Skateboards kaufen. Am Anfang fuhren wir dort von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Wir haben dort zu Mittag und zu Abend gegessen."

01 Ein Weg, noch kaum befahren

Während die meisten italienischen Skateboarder seiner Generation auf der Straße fuhren, wurde Alessandro - wie der große italienische Giorgio Zattoni vor ihm - ein Meister der gewaltigen Transitions, die die meisten Skateboarder aus Angst vermeiden.

Ale Mazzara - Backside Air © Leandro Terrile

Eine weitere Besonderheit der weniger bekannten Skateszene Roms katapultierte Alessandro buchstäblich und bildlich in die internationale Elite des Rampenskatens: der Bau einer vertikalen Rampe im Bunker-Skatepark in Rom - einer von nur einer Handvoll im ganzen Land. Alessandro wurde zum unangefochtenen Meister dieser Rampe und machte sich in einer Art Schneeballeffekt schnell über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus einen Namen. Was sagt Alessandro zu seinem frühen Aufstieg?

"Ich habe es nie verstanden. Ich habe mich einfach immer von meinem Vater leiten lassen. Er sagte zu mir: 'Verdammt, da ist ein cooles Event, lass uns hingehen!'... wir gingen hin, vielleicht war ich gut und dann machten wir noch eins...es ging immer so dahin. Und weil du die Reisen finanzieren musst, musst du alles aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich seit vier, fünf Jahren keine Reise mehr bezahlt habe, aber am Anfang musste ich alles aus eigener Tasche stemmen. Das war mein Glück, aber ich kam nie an den Punkt, an dem ich sagte: 'Jetzt fange ich an, ernst zu machen und jemand zu werden'; all das war immer sehr zufällig."

02 Ein erster internationaler Sieg

2017 wurde Alessandro, der zu diesem Zeitpunkt erst seit sechs Jahren auf dem Skatboard stand (was in einem Handwerk, das man nicht beherrschen kann, keineswegs eine lange Zeit ist), eingeladen, beim NASS Festival in England anzutreten, wo er den ersten Platz belegte, und zwar sowohl gegen die moderne All-Terrain-Größe Clay Kreiner als auch gegen den Nitro Circus Stunt-Skateboarder Beaver Fleming.

Alessandro Mazzara - Lien Air © Piero Capannini

In einer Geste der Kameradschaft, die Bände darüber spricht, wie eng die internationale Vert-Skateboarding-Szene zusammenhält, teilte Ale seinen Gewinn mit den anderen Finalisten als Teil eines kollektiven Paktes vor dem Event, um sicherzustellen, dass niemand, der sein Leben riskierte, mit leeren Händen nach Hause geht. Alessandro war angekommen.

"'Wir waren alle 10 im Finale, wir alle sind Freunde. Wir stellten uns die Frage, ob es nicht besser wäre, wenn jeder von uns' - es gab 10.000 Euro Preisgeld - '1.000 Euro aus dem Pot bekommen würde, damit keiner verliert und keiner gewinnt?'. Und da ich natürlich daran dachte, zu verlieren, weil sie die Stärksten der Welt waren, sagte ich: 'Sicher, sicher, lass uns teilen, wir machen jeder 1.000 €'. Dann habe ich das Event gemacht und wurde Erster, also hätte ich etwa 5.000 oder 6.000 € gewonnen."

03 Das Jahr der Weiterentwicklung

2019, im Alter von 15 Jahren, holte Ale zunächst einen beachtlichen fünften Platz bei den Red Bull Bowl Rippers in Marseille, wurde Dritter beim globalen Vert-Meeting Vert Attack in Schweden und gewann dann das regionale Finale der Vans Park Series in Frankreich.

Ale Mazzara - Stalefish © Teddy Morrelec

All das gelang ihm, wohlgemerkt, mit seiner täglichen Skateboard-Routine auf einer Vert-Rampe, die - bei allem Respekt vor dem Bunker-Skatepark - nicht dem internationalen Wettkampfstandard entspricht, und ohne eine vergleichbare Park-Anlage, auf der er das Handwerk des Betonskatens erlernen konnte, bis Ende 2020 in einem heruntergekommenen Vorort von Italiens Hauptstadt etwas Unglaubliches passierte.

04 Die Ankunft des Ostia Skateparks

Die offizielle Eröffnung des Spot Skateparks in Roms vergessenem Hafenviertel Lido de Ostia im Jahr 2021 sollte Alessandros Leben erneut verändern (er hatte schon Ende 2020 Zugang, um den Park zu testen). Mit dem 837 Quadratmeter großen Park erhielt Rom endlich eine Betonanlage von Weltklasse, denn zuvor gab es in Italien nur den Elbo-Park in Bologna, der etwa 350 Kilometer nördlich liegt.

"Vorher gab es in Italien wenig oder gar nichts. Seit den Olympischen Spielen haben sie Ostia in Rom gebaut, als wir vorher nichts hatten, und in Mailand wird jedes Jahr ein Skatepark gebaut."

Alessandro Mazzara © Piero Capannini/Red Bull Content Pool

Der Spot Skatepark ist ein unglaubliches Gemeinschaftsprojekt, das in Ostia Großartiges leistet, und es ist ein Verdienst der Organisation, dass dort zwei Jahre nach der Eröffnung die World Skateboarding Tour stattfand, bei der Alessandro in seinem Heimatpark antrat.

Alessandro Mazzara © Piero Capannini / Red Bull Content Pool

05 Eine Art Heimkehr

Im Oktober 2023 fanden die Skateboarding World Championships in Alessandros Heimatpark statt. Mehr als 200 Skateboarder aus 37 Nationen nahmen teil. Niemand brachte die Tribünen so zum Toben wie Alessandro Mazzara.

Alessandro Mazzara auf der World Skateboarding Tour. © World Skate

Die bloße Erwähnung seines Namens reichte aus, um die Zuschauer in seiner Heimat zu elektrisieren, und obwohl sein 12. Platz nicht für einen Platz im Finale reichte, war er der Held der Veranstaltung. Nur wenige Skateboarder:innen erfahren zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Karriere eine solche Unterstützung.

Die Atmosphäre bei einem Event wie diesem fasst Ale so zusammen: "Wir konkurrieren, ja, wir konkurrieren, aber es ist ein mega-gesunder Wettbewerb. Die Skater streiten sich nicht. Wenn einer gewinnt, freuen sie sich für den anderen und umarmen sich."

So war es auch in Ostia, wo Alessandro sich den Respekt aller seiner Konkurrenten verdiente, nicht nur als liebenswürdiger Gastgeber, sondern auch als Lokalmatador.

06 Ein Gleichgewicht finden

Im Zusammenhang mit unseren anfänglichen Beobachtungen, dass Alessandro im Skateboarding den Weg des Ausreißers einschlägt, ist es nicht überraschend, dass er auch außerhalb des Skateboarding ein erfülltes Leben hat. Er ist ein talentierter Billardspieler, der immer noch mit seinen Kindheitsfreunden abhängt, unter denen sein Skateboard-Leben mit internationalen Reisen und Hotels nie ein Thema ist.

"Ich finde es sehr wichtig, zwei Gesichter zu haben, denn wenn ich mit meinen Freunden vom Skaten ausgehe, reden sie nicht darüber und wenn man mich sieht, würde man nicht erkennen, dass ich ein Skater bin. Natürlich skate ich schon seit fast 13 Jahren und im Großteil meines Lebens habe ich mich damit beschäftigt. Aber gerade deshalb denke ich manchmal, dass es sehr wichtig ist, hin und wieder etwas Abstand zu gewinnen, oder?"

Alessandro Mazzara - Indy Air © Marcelo Maragni

Diese Bescheidenheit ist in der Welt des Skateboardens mit ihren eigenen Hierarchien und gelegentlichem Glamour selten, aber andererseits gehört Alessandro eben zu diesen ganz besonderen Charakteren der Szene. Derzeit vertritt er Italien auf Platz 15 des Official World Skate Rankings und ist damit der zweithöchste europäische Park-Skateboarder in der World Skateboarding Tour 2023, aber er kommt erst jetzt zu seinem großen Durchbruch.

