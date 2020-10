Kein One-Hit-Wonder! Álex Márquez zum zweiten Mal in Folge am Podest!

Die Gesamtwertung vor dem zweiten Rennen im Motorland Aragón nächstes Wochenende, wird nun von Joan Mir angeführt, obwohl der Mann, der bei Suzuki unter Vertrag steht, noch kein Rennen gewinnen konnte. Der vermeintliche Championship-Favorit

Fabio Quartararo

liegt nach seinem Debakel in Aragón nur noch auf Gesamtrang zwei. Die ersten vier Fahrer der WM trennen weniger als 20 Punkte und Ducatis

(aktuell auf Platz 4 in der WM) hat sich bereits in Stellung gebracht. Der Italiener will nach dem siebten Platz in Spanien mehr und startet nun mit Vollgas die Jagd nach seinem ersten Titel in der Königsklasse.