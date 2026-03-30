So spielt ihr Alex in Street Fighter 6

Fighting Games sind ein komplexes Genre. Und hier ist Street Fighter 6 natürlich keine Ausnahme. Zwar bietet der Titel innerhalb des Spiels zahlreiche Möglichkeiten mehr über das System und die Charaktere zu erfahren, aber vielleicht sucht ihr ja gerade einen schnellen Überblick über die Stärken und Strategien der unterschiedlichen Fighter. Dann seid ihr hier genau richtig.

Wer noch mehr am Anfang steht, für den sind die Tipps in diesem Artikel eventuell etwas zu viel. Für euch empfehlen wir unseren Einsteiger-Guide.

Heute bringen wir euch Alex näher, den dritten DLC-Charakter der aktuellen Season von Street Fighter 6.

49 Min The Art of Street Fighting Die besten "Street Fighter V" Spieler der Welt bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens beim Red Bull Kumite vor.

01 Wer ist Alex?

Sein Debüt hat Alex in Street Fighter III: New Generation gefeiert. Hier wurde er den Spieler:innen als neuer Protagonist der Reihe verkauft. Er war prominent auf Werbeplakaten innerhalb japanischer Arcades vertreten und schmückte auch das Cover der Konsolen-Ports. Von der alten Kämpferriege waren in New Generation lediglich Ryu und Ken vertreten. Das kam bei Fans nicht sonderlich gut an und führte dann indirekt auch zu einer Antagonisierung gegenüber Alex. Ein Stigma, mit dem der Charakter lange leben musste.

Dennoch war der Straßenkämpfer aus New York immer wieder in anderen Capcom-Titeln zu finden. In Tatsunoko vs. Capcom war er zum ersten Mal in einem Tag-Fighter zu finden und in Street Fighter V kehrte er ebenfalls als DLC-Fighter zurück.

Alex schmückt das Cover von Street Fighter III: New Generation © Capcom

Nun ist er auch in Street Fighter 6 spielbar. Capcom arbeitet hier innerhalb seiner Story die Reaktionen der reellen Spielerschaft auf und macht den angehenden Wrestler zu einem Heel, einem Kämpfer, der vom Publikum als Bösewicht aufgenommen wird.

Es hat übrigens auch bis Street Fighter 6 gedauert, bis Capcom erneut versucht hat, einen neuen Frontmann für die Spielereihe zu etablieren. Dies hat dieses Mal mit Luke wesentlich besser geklappt, als damals mit Alex.

02 Alex’ Gameplan

Alex ist in Street Fighter 6 ein überraschend technischer Charakter. Er hat Zugriff auf einige großartige offensive Mittel, leidet aber in der Defensive etwas. Wer einen klassischen Grappler erwartet, ist bei ihm an der falschen Stelle.

Der Kern seiner Offensive stellt einen Fokus auf Set-Play nach einem Knock-Down. Sein Neutral-Game wird durch gute Normals und Moves, die auf Block ordentlich Schaden am gegnerischen Drive-Gauge des Gegners verursachen.

Einige von Alex’ Angriffen lassen ihn auf Block auf mit Plus-Frames zurück. Hier kommen dann auch seine Command-Grabs ins Spiel. Auch wenn diese nicht so sehr im Fokus des Gameplans stehen wie bei Zangief oder Lily, so sind diese dennoch ein wichtiges Werkzeug, um sein Strike-Throw-Mix-Up zu etablieren.

03 Prowler Stance

Neu in Street Fighter 6 ist Alex Prowler Stance. Ein Special-Move mit dem ihr euch in eine geduckte Kampfhaltung begebt und aus der ihr unterschiedliche Follow-Ups nutzen könnt. Nach ausgewählten Angriffen kann Alex auch direkt in diese Haltung wechseln. Während ihr in der Prowler Stance seid, könnt ihr nicht blocken, aber manche Moves verfehlen euch, da ihr relativ nah am Boden seid.

Alex' Prowler Stance © Capcom

Prowler Stance ist ein wichtiger Teil von Alex’ Gameplay. Egal ob Nutzung im Neutral-Game, Pressure oder in Combos - wenn ihr Alex lernen wollt, müsst ihr auch die Prowler Stance meistern.

Input: ⬇️+👊👊

Follow Ups:

LP: Rapid-Cancel Punch für Hit-Confirm

MP: Launcher, Anti-Air

HP: Lariat, Plus auf Block

LK: Command-Hop

MK : Stomp, Plus auf Block, Overhead, kann Flugkurve mit Richtung steuern

HK : Follow-Up für Traps mit HK

Wurf: Regulärer Wurf mit Knock-Down für Set-Play

⬇️+Wurf : Command-Throw, trifft nur stehende Gegner

➡️+👊: Flash Elbow, Stärke bestimmt Reichweite

Alex' Stomp © Capcom

04 Back-Turn

Doch Alex besitzt noch eine weitere, einzigartige Mechanik: Back-Turn. Manche Moves lösen diesen Zustand aus, indem eure Gegner kurzzeitig mit dem Rücken zu euch gedreht werden. Währenddessen lösen bestimmte Angriffe neue Animationen und Effekte aus:

Alex' Power Bomb mit Back-Turn © Capcom

Command-Grabs erlauben es euch zum Beispiel, die Seiten mit dem Gegner zu tauschen, b.MK gewährt euch einen besonders vorteilhaften Knock-Down.

Alex' b.MK mit Back-Turn © Capcom

05 Nennenswerte Normal-Moves

cr.MP

Alex' cr.MP © Capcom

Guter Poke

Special-Cancel

cr.MK

Alex' cr.MK © Capcom

Gute Reichweite

Keine Cancel-Optionen

st.HP

Alex' st.HP © Capcom

Viel Drive-Damage auf Block

Special-Cancel

Aufladbar

st.HK

Alex' st.HK © Capcom

Gute Reichweite

Viel Drive-Damage auf Block

Aufladbar

b.MK

Alex' b.MK © Capcom

Plus auf Block

Hit-Confirm in st.LP

Spezielle Animation bei Back-Turn

06 Special-Moves

Flash Axe

Alex' Flash Axe © Capcom

⬇️↘️➡️+👊 L und M

Negiert Projektile

Light technisch safe on Block

Medium Knock-Down und Prowler Chancel

Heavy ist Plus auf Block, verursacht Back-Turn

Flash Chop

Alex' Flash Chop © Capcom

⬇️↘️➡️+👊 H

Plus auf Block

verursacht Back-Turn

Arial Knee Smash

Alex' Aerial Knee Smash © Capcom

➡️⬇️↘️+🦶

L- und M-Version sehr gute Anti-Airs, treffen nur Gegner in der Luft

H-Version trifft auch am Boden

Power Bomb

Alex' Power Bomb © Capcom

➡️↘️⬇️↙️⬅️+👊

Command Grab

Stärke verändert keinen Damage, lediglich Start-Up und Reichweite

07 Super-Moves

Raging Spear (Super-Art 1)

Alex' Super-Art 1 © Capcom

⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️+🦶

Cancel aus Normal-Moves

Unverwundbar gegen Schläge, bricht Armor

Sledgecross Hammer (Super-Art 2)

Alex' Super-Art 2 © Capcom

⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️+👊

Cancel aus Normals und OD Special-Moves

Komplett unverwundbar, bricht Armor

Geht durch Projektile

Omega Wing Buster (Super-Art 2)

Alex' Omega Wing Buster © Capcom

➡️↘️⬇️↙️⬅️+👊👊

Follow-Up nach Back-Turn OD Power Bomb

The Final Prison (Super-Art 3)

Alex' Supaer-Art 3 © Capcom

⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️+👊

Komplett unverwundbar, bricht Armor

08 Erste Combos

Diese Combos sind gute Startpunkte und Orientierung für die ersten Runden, in denen ihr mit Alex spielt. Natürlich gibt es hier weitaus effektivere und optimalere Combo-Routen. Aber diese genannten Beispiele helfen euch die Optionen von Alex besser zu verstehen.

st.LP > st.LP x Flash Axe/Flash Chop

Ein einfacher Hit-Confirm mit st.LP der in Flash Axe oder Flash Chop endet. Andere Lights wie cr.LP funktionieren ebenfalls. cr.LK funktioniert als Low-Starter.

LP Flash Axe gibt euch einen Frame-Vorteil von +3 und lässt den Gegner stehen. Hier könnt ihr direkt mit einem weiteren st.LP eine Frame-Trap anbringen und technisch gesehen diese Sequenz so lange wiederholen, bis der Gegner aufhört Knöpfe zu drücken.

MP Flash Axe als Ender lässt sich in Prowler Stance abbrechen, um direkt in eine Set-Play zu gehen.

cr.HP x Prowler Stance > HP, Aerial Knee Smash

Simple Punish-Counter-Combo. Ohne Meter auszugeben.

Flash Chop, st.MP x Drive Rush, cr.HP x Flash Chop, Power Bomb

Punish-Counter-Combo unter Einsatz von Drive Rush. Je nach eurem verfügbaren Drive- und Super-Meter könnt ihr die Power Bomb auch durch eine OD Power Bomb ersetzen und die Combo mit einem Omega Wing Buster enden.