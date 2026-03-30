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So spielt ihr Alex in Street Fighter 6
Nach Auftritten in Street Fighter III und V begrüßen wir Alex nun auch in Street Fighter 6. Unser Guide gibt euch alle Infos zu seinem Gameplan, Special-Moves und Combos.
Fighting Games sind ein komplexes Genre. Und hier ist Street Fighter 6 natürlich keine Ausnahme. Zwar bietet der Titel innerhalb des Spiels zahlreiche Möglichkeiten mehr über das System und die Charaktere zu erfahren, aber vielleicht sucht ihr ja gerade einen schnellen Überblick über die Stärken und Strategien der unterschiedlichen Fighter. Dann seid ihr hier genau richtig.
Wer noch mehr am Anfang steht, für den sind die Tipps in diesem Artikel eventuell etwas zu viel. Für euch empfehlen wir unseren Einsteiger-Guide.
Heute bringen wir euch Alex näher, den dritten DLC-Charakter der aktuellen Season von Street Fighter 6.
49 Min
The Art of Street Fighting
Die besten "Street Fighter V" Spieler der Welt bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens beim Red Bull Kumite vor.
01
Wer ist Alex?
Sein Debüt hat Alex in Street Fighter III: New Generation gefeiert. Hier wurde er den Spieler:innen als neuer Protagonist der Reihe verkauft. Er war prominent auf Werbeplakaten innerhalb japanischer Arcades vertreten und schmückte auch das Cover der Konsolen-Ports. Von der alten Kämpferriege waren in New Generation lediglich Ryu und Ken vertreten. Das kam bei Fans nicht sonderlich gut an und führte dann indirekt auch zu einer Antagonisierung gegenüber Alex. Ein Stigma, mit dem der Charakter lange leben musste.
Dennoch war der Straßenkämpfer aus New York immer wieder in anderen Capcom-Titeln zu finden. In Tatsunoko vs. Capcom war er zum ersten Mal in einem Tag-Fighter zu finden und in Street Fighter V kehrte er ebenfalls als DLC-Fighter zurück.
Nun ist er auch in Street Fighter 6 spielbar. Capcom arbeitet hier innerhalb seiner Story die Reaktionen der reellen Spielerschaft auf und macht den angehenden Wrestler zu einem Heel, einem Kämpfer, der vom Publikum als Bösewicht aufgenommen wird.
Es hat übrigens auch bis Street Fighter 6 gedauert, bis Capcom erneut versucht hat, einen neuen Frontmann für die Spielereihe zu etablieren. Dies hat dieses Mal mit Luke wesentlich besser geklappt, als damals mit Alex.
02
Alex’ Gameplan
Alex ist in Street Fighter 6 ein überraschend technischer Charakter. Er hat Zugriff auf einige großartige offensive Mittel, leidet aber in der Defensive etwas. Wer einen klassischen Grappler erwartet, ist bei ihm an der falschen Stelle.
Der Kern seiner Offensive stellt einen Fokus auf Set-Play nach einem Knock-Down. Sein Neutral-Game wird durch gute Normals und Moves, die auf Block ordentlich Schaden am gegnerischen Drive-Gauge des Gegners verursachen.
Einige von Alex’ Angriffen lassen ihn auf Block auf mit Plus-Frames zurück. Hier kommen dann auch seine Command-Grabs ins Spiel. Auch wenn diese nicht so sehr im Fokus des Gameplans stehen wie bei Zangief oder Lily, so sind diese dennoch ein wichtiges Werkzeug, um sein Strike-Throw-Mix-Up zu etablieren.
03
Prowler Stance
Neu in Street Fighter 6 ist Alex Prowler Stance. Ein Special-Move mit dem ihr euch in eine geduckte Kampfhaltung begebt und aus der ihr unterschiedliche Follow-Ups nutzen könnt. Nach ausgewählten Angriffen kann Alex auch direkt in diese Haltung wechseln. Während ihr in der Prowler Stance seid, könnt ihr nicht blocken, aber manche Moves verfehlen euch, da ihr relativ nah am Boden seid.
Prowler Stance ist ein wichtiger Teil von Alex’ Gameplay. Egal ob Nutzung im Neutral-Game, Pressure oder in Combos - wenn ihr Alex lernen wollt, müsst ihr auch die Prowler Stance meistern.
Input: ⬇️+👊👊
Follow Ups:
- LP: Rapid-Cancel Punch für Hit-Confirm
- MP: Launcher, Anti-Air
- HP: Lariat, Plus auf Block
- LK: Command-Hop
- MK: Stomp, Plus auf Block, Overhead, kann Flugkurve mit Richtung steuern
- HK: Follow-Up für Traps mit HK
- Wurf: Regulärer Wurf mit Knock-Down für Set-Play
- ⬇️+Wurf: Command-Throw, trifft nur stehende Gegner
- ➡️+👊: Flash Elbow, Stärke bestimmt Reichweite
04
Back-Turn
Doch Alex besitzt noch eine weitere, einzigartige Mechanik: Back-Turn. Manche Moves lösen diesen Zustand aus, indem eure Gegner kurzzeitig mit dem Rücken zu euch gedreht werden. Währenddessen lösen bestimmte Angriffe neue Animationen und Effekte aus:
Command-Grabs erlauben es euch zum Beispiel, die Seiten mit dem Gegner zu tauschen, b.MK gewährt euch einen besonders vorteilhaften Knock-Down.
05
Nennenswerte Normal-Moves
cr.MP
- Guter Poke
- Special-Cancel
cr.MK
- Gute Reichweite
- Keine Cancel-Optionen
st.HP
- Viel Drive-Damage auf Block
- Special-Cancel
- Aufladbar
st.HK
- Gute Reichweite
- Viel Drive-Damage auf Block
- Aufladbar
b.MK
- Plus auf Block
- Hit-Confirm in st.LP
- Spezielle Animation bei Back-Turn
06
Special-Moves
Flash Axe
⬇️↘️➡️+👊 L und M
- Negiert Projektile
- Light technisch safe on Block
- Medium Knock-Down und Prowler Chancel
- Heavy ist Plus auf Block, verursacht Back-Turn
Flash Chop
⬇️↘️➡️+👊 H
- Plus auf Block
- verursacht Back-Turn
Arial Knee Smash
➡️⬇️↘️+🦶
- L- und M-Version sehr gute Anti-Airs, treffen nur Gegner in der Luft
- H-Version trifft auch am Boden
Power Bomb
➡️↘️⬇️↙️⬅️+👊
- Command Grab
- Stärke verändert keinen Damage, lediglich Start-Up und Reichweite
07
Super-Moves
Raging Spear (Super-Art 1)
⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️+🦶
- Cancel aus Normal-Moves
- Unverwundbar gegen Schläge, bricht Armor
Sledgecross Hammer (Super-Art 2)
⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️+👊
- Cancel aus Normals und OD Special-Moves
- Komplett unverwundbar, bricht Armor
- Geht durch Projektile
Omega Wing Buster (Super-Art 2)
➡️↘️⬇️↙️⬅️+👊👊
- Follow-Up nach Back-Turn OD Power Bomb
The Final Prison (Super-Art 3)
⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️+👊
- Komplett unverwundbar, bricht Armor
08
Erste Combos
Diese Combos sind gute Startpunkte und Orientierung für die ersten Runden, in denen ihr mit Alex spielt. Natürlich gibt es hier weitaus effektivere und optimalere Combo-Routen. Aber diese genannten Beispiele helfen euch die Optionen von Alex besser zu verstehen.
st.LP > st.LP x Flash Axe/Flash Chop
Ein einfacher Hit-Confirm mit st.LP der in Flash Axe oder Flash Chop endet. Andere Lights wie cr.LP funktionieren ebenfalls. cr.LK funktioniert als Low-Starter.
LP Flash Axe gibt euch einen Frame-Vorteil von +3 und lässt den Gegner stehen. Hier könnt ihr direkt mit einem weiteren st.LP eine Frame-Trap anbringen und technisch gesehen diese Sequenz so lange wiederholen, bis der Gegner aufhört Knöpfe zu drücken.
MP Flash Axe als Ender lässt sich in Prowler Stance abbrechen, um direkt in eine Set-Play zu gehen.
cr.HP x Prowler Stance > HP, Aerial Knee Smash
Simple Punish-Counter-Combo. Ohne Meter auszugeben.
Flash Chop, st.MP x Drive Rush, cr.HP x Flash Chop, Power Bomb
Punish-Counter-Combo unter Einsatz von Drive Rush. Je nach eurem verfügbaren Drive- und Super-Meter könnt ihr die Power Bomb auch durch eine OD Power Bomb ersetzen und die Combo mit einem Omega Wing Buster enden.