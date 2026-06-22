Rončević und Wenisch holen HYROX-Weltmeistertitel im Doppel

Ein Weltrekord zu Beginn der Saison. Ein Weltmeistertitel zum Abschluss. Alexander Rončević und Tim Wenisch holten sich in Stockholm, Schweden, ihren ersten HYROX Elite 15-Doppel-Weltmeistertitel und überquerten die Ziellinie in 48:58 Minuten.

Es war ein packendes Finale. Das österreichisch-deutsche Duo schlug von Beginn an ein hohes Tempo an und ließ bis zum Schluss nicht nach. Station für Station und Lauf für Lauf kämpften sich die beiden nach vorne. Erst nach den letzten Wall Balls war die Erleichterung groß – und der Jubel kannte keine Grenzen.

Ein Happy End für Alexander Rončević bei den HYROX Elite Doubles. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

"Das war der schönste Saisonabschluss, den man sich vorstellen kann. Ein letzter Tanz mit Tim in der Elite", sagte Rončević nach dem Rennen.

"Den Sieg mit Alex zu teilen, fühlt sich noch besser an – fast so, als hätte ich den Titel ganz allein gewonnen", fügte Wenisch hinzu.

Ein letzter Tanz als HYROX Elite 15 Doubles-Team

Rončević und Wenisch, die auch abseits der Rennstrecke befreundet sind, kamen als Weltrekordhalter im HYROX Elite 15 Doubles nach Stockholm – eine Bestmarke, die sie Anfang des Jahres in London mit 47:40 aufgestellt hatten. Stockholm war auch ihr letztes gemeinsames Rennen.

Die neuen HYROX-Regeln schreiben vor, dass Elite-Doppel-Partner:innen ab der nächsten Saison dieselbe Staatsangehörigkeit haben müssen , was bedeutet, dass das österreichisch-deutsche Duo nicht mehr als Team antreten darf.

Quotation Wir werden weiterhin viel Spaß haben, zusammen trainieren und die Grenzen bei HYROX verschieben. Alexander Rončević

"Mal sehen, was noch kommt", sagte Rončević nach dem Sieg. "Wir werden weiterhin Freunde sein, viel Spaß haben, zusammen trainieren, alles geben und die Grenzen bei HYROX verschieben. Das haben wir vor – so alt sind wir noch gar nicht!“

Von vorne bis ins Ziel

Rončević pusht sich zum HYROX-Elite-Doppel-Titel. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Von Beginn an stürmten Rončević und Wenisch im letzten Elite-Rennen der HYROX-WM an die Spitze des Feldes. Ihre Rivalen hielten lange mit. An der zweiten Station wurden Rončević und Wenisch vom Duo McIntyre-Williams überholt, das beim Sled Pull an ihnen vorbeizog.

Alexander Rončević beim gnadenlosen Sled Pull. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Nach der Laufrunde beim "Sled Pull" wendete sich das Blatt erneut, und die späteren Sieger eroberten den ersten Platz zurück. Sobald sie wieder die Kontrolle hatten, bauten sie ihren Vorsprung an den letzten Stationen stetig aus – und schauten nie mehr zurück.

Zwei brutale HYROX-Rennen in 24 Stunden

Ein Grund zum Feiern für Alexander Rončević. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Für beide Athleten kam der HYROX-Elite-15-Doppel-Titel nur 24 Stunden nach der Enttäuschung in ihrem Einzelrennen am Donnerstagabend. Rončević ging als klarer Favorit ins Rennen, nachdem er in dieser Saison bereits zweimal den HYROX-Weltrekord in dieser Disziplin gebrochen hatte. Wenisch hingegen wollte seinen Weltmeistertitel aus dem Vorjahr verteidigen.

In einem hart umkämpften Rennen fiel Wenisch nach einer Strafe auf den dritten Platz zurück, während Rončević den Preis für sein anfänglich hohes Tempo zahlte und Sechster wurde. Das Rennen gewann Dylan Scott in 53:47, womit der Amerikaner seinen ersten HYROX-Weltmeistertitel holte.

Der schnelle Wechsel vom HYROX-Einzel zum Doppel stellte eine weitere Herausforderung dar. Im Vorfeld der Weltmeisterschaften gab Rončević zu, dass es nie einfach ist, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Rennen zu haben. "Am nächsten Tag hast du überall Muskelkater, aber du weißt im Kopf, dass du wieder an den Start musst", sagte er in einem Interview.

"Das Adrenalin hilft dabei auf jeden Fall. Und es ist immer gut zu wissen, dass Tim dein Partner ist, denn wenn es hart auf hart kommt, können wir uns gegenseitig antreiben und es gemeinsam durchstehen."

Was ist HYROX?

HYROX ist ein einzigartiger Fitness-Wettkampf, der acht 1-km-Läufe mit acht Trainingsstationen kombiniert , darunter SkiErg, Rudern, Sled Push, Sled Pull und Wall Balls. Er vereint Ausdauer, Kraft und Tempostrategie in einem durchgehenden, standardisierten Wettkampfformat.

In der Einzelwertung absolvieren die Athlet:innen das gesamte Rennen alleine. Im Doppel teilen sich zwei Athlet:innen die Trainingsstationen, während beide jeden Lauf absolvieren. Das Format ermöglicht es den Teams, die Belastung strategisch entsprechend ihrer Stärken aufzuteilen.

Die "Elite 15" ist die höchste Wettkampfklasse bei HYROX, an der die weltbesten Athlet:innen teilnehmen. Die Kategorie umfasst separate Einzelrennen für Männer und Frauen sowie einen Doppelwettbewerb.

Die nächsten HYROX-Weltmeisterschaften finden im Juni 2027 in Hongkong statt – damit ist dies die erste Großveranstaltung dieser Sportart in Asien.