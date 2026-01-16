Apex Legends Global Series: 2026 Championship - Alle Infos

Die Apex Legends Global Series: Championship (kurz: ALGS) ist alljährlich die Krönung in der kompetitiven Szene des Battle-Royale-Hits. Vergleichbar mit der League of Legends Weltmeisterschaft . Die ALGS 2026 ist bereits die fünfte Auflage des Mega-Events. Mit dabei auch ein Spieler aus Österreich: Andre 'unlucky' Türk startet für Alliance. Alles, was du wissen musst und wen du im Auge behalten solltest, liest du hier.

01 ALGS 2026: Das ultimative Showdown-Event im kompetitiven Apex Legends

Die Apex Legends Global Series: 2026 Championship ist das prestigeträchtigste und am höchsten dotierte Esports-Turnier der Apex Legends-Szene im Jahr 2026. Als das große Finale der offiziellen Apex Legends Global Series (ALGS) bringt dieses Event die besten Profi-Teams aus aller Welt zusammen, um im Wettkampf um Ruhm, Titel und ein riesiges Preisgeld anzutreten. Anders als bei regulären Online-Turnieren findet die Championship als Offline-LAN-Event statt. Ein Highlight im internationalen Esport-Kalender, das sowohl live vor Ort als auch über mehrere Streams weltweit verfolgt werden kann.

Die Apex Legends Global Series Championship bildet den krönenden Abschluss der ALGS-Saison. Die ALGS selbst ist das offizielle, von Electronic Arts (EA) und Respawn Entertainment organisierte Turniersystem für Apex Legends, das über das Jahr hinweg Teams über regionale Ligen, Pro-League-Split-Events und Qualifikationswettkämpfe bewertet.

Am Ende steht die Championship als Höhepunkt: Sie vereint 40 der besten Teams der Saison in einem intensiven LAN-Wettbewerb, bei dem der globale Champion ermittelt wird. Anders als in den Anfangsjahren, als regionale Online-Finals aufgrund der COVID-19-Pandemie stattfanden, ist die ALGS-Championship mittlerweile ein klassisches Offline-Event mit riesiger Produktion, Publikum und internationalem Wettbewerb.

ImperialHal startet für Team Falcons © Chansey Augstine / Red Bull Content Pool

Übrigens: Phillip 'ImperialHal' Dosen ist mit fünf Teilnahmen an der ALGS einer der Teilnehmer, die am öftesten dabei waren. Bei der ALGS 2026 tritt der US-Amerikaner für Team Falcons an.

02 Wo und wann findet die ALGS 2026 statt?

Die ALGS 2026 Championship findet vom 15. bis 18. Januar 2026 statt. Ein viertägiges Spektakel voller hochkarätiger Matches, spannender Duelle und professioneller Esports-Action. Austragungsort ist der Daiwa House PREMIST DOME in Sapporo, Japan. Bereits im Jahr 2025 war diese Stadt Schauplatz der ALGS-Finals und bot den perfekten Rahmen für das globale Apex-Turnier. In diesem Jahr ist die internationale Apex-Szene also zurück in Japan.

Sapporo wurde dabei ganz bewusst ausgewählt, weil es als internationaler Standort im asiatisch-pazifischen Raum gilt, der für Fans aus verschiedensten Regionen gut erreichbar ist. Zudem ermöglicht der moderne Veranstaltungsort eine professionelle Produktion vor Ort. Inklusive Bühne, Zuschauertribünen, TV-Übertragungen und Fan-Aktivitäten.

03 Preisgelder und Belohnungen der ALGS 2026

Einer der größten Anreize bei der ALGS Championship ist natürlich das Preisgeld. Insgesamt 2 Millionen US-Dollar werden an die Teams vergeben, die sich qualifizieren und am Event teilnehmen. Das Preisgeld wird entsprechend der Platzierung verteilt und unter den Spielern eines Teams aufgeteilt. Die genaue Staffelung ist wie folgt:

Platzierung Preisgeld 1. Platz 600.000 US-Dollar 2. Platz 300.00 US-Dollar 3. Platz 200.000 US-Dollar 4. bis 8. Platz gestaffelt; zwischen 160.000 und 60.000 US-Dollar 9. bis 30. Platz gestaffelt; zwischen 50.000 und 6.000 US-Dollar 31. bis 40. Platz Teilnahmebonus

Diese Verteilung macht die ALGS Championship zu dem lukrativsten Wettbewerb im professionellen Apex Legends-Esport und bietet gleichzeitig für jedes teilnehmende Team einen Anreiz, um jeden Punkt zu kämpfen.

04 Das Turnierformat der ALGS Championship 2026

Die ALGS 2026 Championship besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Wettbewerbsphasen, in denen die teilnehmenden Teams nach und nach aufsteigen oder ausscheiden.

Gruppenphase (15. – 16. Januar)

Zu Beginn werden die 40 qualifizierten Teams in vier Gruppen à zehn Teams eingeteilt. Innerhalb eines Round-Robin-Formats tritt jede Gruppe in einer Serie von Matches gegen andere Gruppen an. Jedes Team spielt insgesamt drei Match Series, wobei eine Match Series aus sechs Spielen besteht. Die Ergebnisse ergeben eine Rangliste, anhand derer Teams in die nächste Phase eingeordnet werden.

Bracket Stage (17. Januar)

Basierend auf den Ergebnissen der Gruppenphase treten die Teams im Bracket-Format an, bei dem sie in Winners- und Losers-Brackets eingeteilt werden. Die besten 20 Teams der Gruppenphase starten im Winners-Bracket und kämpfen um direkten Finaleinzug. Die unteren 20 gehen ins Losers-Bracket, wo sie in einer Eliminationsrunde alles geben müssen, um im Turnier zu bleiben.

Match Point Finals (18. Januar)

Am finalen Tag treten die verbleibenden 20 Teams im sogenannten Match Point-Format an. Hierbei gilt: Das erste Team, das 50 Punkte erreicht und dann ein Match gewinnt, sichert sich den Championship-Titel. Dieses Format kombiniert Punkte- und Platzierungssystem und sorgt für einen spannenden und dynamischen Abschluss des Turniers.

05 Teilnehmer: Die besten Teams weltweit

Die ALGS Championship versammelt 40 Teams aus verschiedenen globalen Regionen, darunter:

AMERICAS (Nord- und Südamerika)

EMEA (Europa, Nahost & Afrika)

APAC North (Asien-Pazifik Nord)

APAC South (Asien-Pazifik Süd)

Diese Teams qualifizieren sich über reguläre Ligen, Pro-League-Splits und regionale Qualifikationswege, um einen Platz beim großen Finale in Japan zu sichern. Zu den bekannten Organisationen, die regelmäßig an ALGS-Championships teilnehmen, gehören unter anderem Alliance, Boogie Boarders, Citadel Gaming, Crazy Thieves, GaiminGladiators, Legacy, Rex Regum Qeon, Sentinels, team mango und Wolves Esports – Teams mit starken Roster-Lineups, die durch konstante Leistungen in den regionalen Ligen herausragen. Einen Überblick über alle Teams liefert die ALGS-Website .

06 Ein Österreicher ist dabei: unlucky startet für Alliance

Mit von der Partie ist auch en Spieler aus Österreich. Der erst 20-jährige André 'unlucky' Türk aus Gratkorn, der für Alliance an den Start gehen wird. Für den jungen Österreicher ist es bereits seine vierte ALGS. Seit 2021 ist er in der Apex Legends-Szene aktiv.

Facts zu unlucky Geboren 16. Januar 2005 Aktiv seit 2021

Videospiele zockt unlucky sogar bereits, seit er vier Jahre alt ist. Im Alter von 10 Jahren war es sein erklärtes Ziel, Esports-Profi zu werden. Die Möglichkeit auf einen Profi-Vertrag ergab sich für André Türk, nachdem er eine Lehre als Metalltechniker begonnen hatte.

André 'unlucky' Türk startet für Alliance © Electronic Arts

Obwohl seine Eltern von dem Wechsel in den Esports nicht allzu begeistert waren, konnte sich Türk durchsetzen und sein Ziel weiter verfolgen. Im Alter von 16 Jahren startete er für Team NCD in die kompetitive Szene, wo er mit dem Squad bereits den ALGS: Preseason Qualifier #4 - EMEA gewinnen konnte.

Wenig später wechselte er zu YungMoneyGuild, kurz darauf zu Mutariuum. Nach einer kurzen Spielzeit bei BOSH machte unlucky dann aber 2022 mit dem Sieg seines Teams Vexed Gaming bei der ALGS: 2022 Split 1 Pro League - EMEA auf sich aufmerksam. Im Jahr darauf holte das Team im selben Event Rang Zwei.

Der wirkliche Durchbruch für André Türk kam aber mit seinem Wechsel zu Alliance. Hier entwickelte sich unlucky schnell zu einem der besten Support-Spieler der Welt. Bei der ersten Auflage des Esports World Cup im Jahr 2024 konnte das Team um unlucky sogar den Sieg einfahren und 600.000 US-Dollar Preisgeld einheimsen.

Bei der ALGS Championship 2025 landete unlucky mit dem Team von Alliance am Ende auf Rang Zwei. In diesem Jahr hofft die Organisation um den österreichischen Support-Spieler, das Event ganz oben auf dem Siegertreppchen beenden zu können.

07 Historie der ALGS Championships

Die ALGS Championship hat sich seit ihrer Einführung zu einem festen Bestandteil der Esport-Szene entwickelt. In den ersten beiden Jahren nach der Pandemie (2022 und 2023) wurde das Finale noch teilweise online oder als regionales Event durchgeführt. Mit dem wachsenden Erfolg und der steigenden Bedeutung des Wettbewerbs etablierten EA und Respawn jedoch eine regelmäßige LAN-Tradition mit hohem Produktionswert.

Jahr Ort Preispool Sieger ALGS 2022 Championship Raleigh (USA) 2 Millionen US-Dollar DarkZero Esports ALGS 2023 Championship Birmingham (Großbritannien) 2 Millionen US-Dollar TSM ALGS 2025 Championship Sapporo (Japan) 2 Millionen US-Dollar GoNext Esports ALGS 2026 Championship Sapporo (Japan) 2 Millionen US-Dollar TBD

Diese kontinuierliche Entwicklung zeigt, wie sehr sich Apex Legends als kompetitives Spiel etabliert hat und wie wichtig die ALGS Championship für Profis und Fans gleichermaßen geworden ist.

08 Wie du die ALGS 2026 Championship verfolgen kannst

Auch wenn du nicht persönlich vor Ort in Sapporo sein kannst, gibt es vielfältige Möglichkeiten, die ALGS Championship live zu verfolgen. Offizielle Livestreams werden in mehreren Sprachen auf Plattformen wie Twitch und YouTube angeboten, einschließlich Maincast-Kommentaren, POV-Streams einzelner Teams sowie umfassenden Analysen. Zusätzlich übertragen viele Content-Creator und Esport-Kanäle die Spiele mit eigenen Kommentaren und Insights, was für Fans weltweit eine spannende und interaktive Zuschauererfahrung schafft.