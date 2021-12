Alinghi Red Bull Racing kündigt Start beim 37. America’s Cup an

Nach über einem Jahrzehnt Abwesenheit kehrt mit Alinghi einer der dynamischsten Akteure in der Geschichte des America’s Cup in den Kampf um die wertvollste Trophäe des Segelsports zurück. Das Syndikat, das den Wettbewerb zweimal in Folge gewinnen konnte, wird diesmal von einer der treibenden Kräfte im weltweiten Sport unterstützt: Red Bull. Alinghi Red Bull Racing segelt unter der Flagge der Société Nautique de Genève und beginnt sofort mit den Vorbereitungen, um als offizieller Herausforderer an der Selection Series für den 37. America’s Cup 2024 teilzunehmen.

Bertarelli fügt an: „Red Bull und wir sind gleichberechtigte Partner in diesem Projekt. Sie bringen ihre ganze Erfahrung, ihre Energie und ihre Stärke in der Entwicklung von Hochleistungsteams ein. Wir bringen unsere Erfahrung im Segeln und im Gewinnen des America’s Cup ein. Alinghi Red Bull Racing wird den America’s Cup in einem neuen Licht erstrahlen lassen.“

