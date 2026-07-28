Im Porträt: MTB-Star Alma Wiggberg revolutioniert den Slopestyle der Damen

In nur wenigen Saisons hat sich die schwedische Freeriderin Alma Wiggberg von einer vielversprechenden Juniorin zu einer der führenden Kräfte im Slopestyle der Frauen entwickelt. Nachdem sie nationale Titel in verschiedenen Disziplinen, darunter Enduro, gewonnen hatte, konzentrierte sie sich auf Freeride und erreichte schnell die Spitze: Sie holte mehrere Siege beim Crankworx FMBA Slopestyle und wurde der erste weibliche Red Bull Joyride-Champion, bevor sie ihren Titel im folgenden Jahr verteidigte. Im Jahr 2026 gelang ihr ein weiterer Meilenstein, als sie die erste Siegerin beim Red Bull District Ride wurde – und so viel steht jetzt schon fest: Ihre Geschichte fängt gerade erst an.

01 Die Entdeckung ihrer Leidenschaft für Freeride

Wiggberg wuchs in Södertälje, etwas außerhalb von Stockholm, auf und war schon von klein auf sportlich aktiv, unter anderem im Turnen und Fußball. Fahrräder gehörten erst zu ihrem Repertoire, als ihr Bruder sie mit 15 Jahren in den örtlichen Bikepark einführte – dort entdeckte sie ihre Leidenschaft.

Alma Wiggberg entdeckte ihre Leidenschaft im Alter von 15 Jahren © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Am Anfang probierte Wiggberg alles aus – Enduro, Downhill, Pumptrack und Slopestyle – und ihr natürliches Talent war unübersehbar: Mit 18 gewann sie die nationalen Meistertitel 2021 im Pumptrack und Enduro. Nachdem sie sich voll und ganz auf Freeride konzentriert hatte, sorgte sie 2021 mit einer herausragenden Leistung bei den Audi Nines und einem Podiumsplatz beim Crankworx Whistler 2022 dafür, dass die Radwelt aufhorchte.

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02 Der Durchbruch im professionellen Freeride

2022 war auch das Jahr, in dem ihre Freeride-Karriere offiziell wurde: Wiggberg unterschrieb beim Global Athlete-Programm von Specialized. Sie war die erste Mountainbike-Freeriderin, die bei der Talentagentur Rasoulution unter Vertrag genommen wurde, und schloss sich damit der Olympionikin Nikita Ducarroz im Kader an.

Ihre Ergebnisse aus dem Jahr 2022 bestätigten diesen rasanten Aufstieg. Beim Zurich Dirt Contest wurde sie Zweite, bevor sie beim Speed & Style Whistler Crankworx-Geschichte schrieb: Sie landete den ersten 360 einer Frau und holte sich dabei Silber. Zusammen mit Michaela Hájková wurde sie zum „Red Bull Rookie of the Year“ gekürt und sicherte sich damit einen Wildcard-Platz beim ersten Crankworx-Slopestyle-Event 2023.

03 Ein herausragendes Debüt bei der Slopestyle-Weltmeisterschaft

Alma Wiggberg hält 2024 auf den großen Bühnen mit den Männern mit... © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

2024 war ein großartiges Jahr für Wiggberg und ein großartiges Jahr für den Frauen-Slopestyle: Zum ersten Mal traten Frauen bei allen vier Slopestyle-Weltmeisterschafts-Events (SWC) auf Diamond-Level-Strecken an, mit gleichem Preisgeld für die Männer- und Frauenkategorien.

Obwohl sie wegen einer Schulterverletzung nicht am Saisonauftakt bei Crankworx Rotorua teilnehmen konnte, glänzte sie bei Crankworx Cairns mit einem sauberen, hoch bewerteten Run und holte sich bei ihrem SWC-Debüt den ersten Platz – und das gegen einige der größten Namen des Sports. Eine Silbermedaille in der dritten Runde bei Crankworx Innsbruck festigte ihre Position an der Spitze des Frauenfeldes – nur wenige Wochen nach ihrem Sieg in Cairns sicherte sie sich damit erneut einen Podiumsplatz.

04 Whistler erobert

Einer der entscheidenden Momente in Wiggbergs Karriere fand beim Red Bull Joyride in Whistler statt, wo sie erneut Geschichte schrieb. Zum ersten Mal traten Frauen auf derselben Strecke wie die Männer an – vor 35.000 jubelnden Zuschauern.

Wiggberg hob den Slopestyle der Frauen auf ein neues Niveau! © Peter Eriksson/Red Bull Content Pool Quotation Dass Frauen zu denselben Bedingungen wie die Männer antreten durften, war ein riesiger Schritt. Alma Wiggberg

Obwohl Wiggberg in der Saison 2024 zum zweiten Mal nach einer Verletzung zurückkehrte, zeigte sie eine unglaubliche Siegerleistung, darunter einen „Suicide No-Hander“, einen „Backflip Barspin“, einen „Backflip One-Foot Can“ und einen „Toboggan“. Damit erzielte sie beeindruckende 89,4 Punkte – genug, um sich den Titel mit einem komfortablen Vorsprung von 10 Punkten vor ihren Konkurrentinnen zu sichern.

„Dass Frauen zu denselben Bedingungen wie die Männer teilnehmen dürfen, war ein riesiger Schritt, und ich glaube, das ist absolut notwendig, damit der Sport wachsen und sich weiterentwickeln kann“, sagte Wiggman gegenüber Crankworx.com. „Es gibt immer Raum für Verbesserungen, aber Crankworx ist eine riesige Plattform, und dass sie diesen Schritt gewagt und diese Möglichkeit geschaffen haben, war für den Frauen-Slopestyle so wertvoll und wichtig.“

05 Eine ungeschlagene Serie bis 2025

2025 war für Wiggberg die Saison der Siege in Folge. Nachdem sie Crankworx Christchurch und Rotorua wegen einer Verletzung verpasst hatte, war Crankworx Cairns der erste von vier Siegen, gefolgt vom Birell Bikefest in der Slowakei und dem SilverStar Slopestyle in Kanada, bevor sie nach Whistler zurückkehrte, um ihren Red Bull Joyride-Titel zu verteidigen – und dabei zur zweifachen Championin wurde.

Sie verteidigt ihren Titel 2025 mit Bravour © Norma Ibarra/Red Bull Content Pool

Ihr siegreicher Run umfasste ihren charakteristischen Backflip Tuck No-Hander sowie einen Flip Bar Spin, einen Backflip Cancan und einen Suicide No-Hander – eine Reihe von Tricks, mit denen ihre Konkurrentinnen einfach nicht mithalten konnten.

Wiggberg sagt, bei Wettkämpfen gehe es ihr weniger um die Veranstaltung selbst, sondern vielmehr darum, einen Run zusammenzustellen, der sie richtig begeistert.

06 Red Bull District Ride: Eine Pionierin

Wiggberg fügte ihrer wachsenden Liste an Erfolgen im Jahr 2026 einen weiteren Meilenstein hinzu, indem sie die erste Siegerin beim Red Bull District Ride wurde. Als das legendäre Urban-Slopestyle-Event zum ersten Mal einen Frauenwettbewerb einführte, nutzte die Schwedin die Gelegenheit und holte sich in Groningen den Sieg.

Zeit zu glänzen – Alma Wiggberg zeigt ihre Tricks in Groningen © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ihre siegreiche Leistung gipfelte in einem gewaltigen Backflip-Barspin im Big-Air-Bereich, wodurch sie sich vor Johanna Nussbaumer und Natalia Niedzwiedz an die Spitze der Wertung setzte.

Mit ihrem souveränen Sieg fügte Wiggberg ihrer Sammlung nicht nur eine weitere Trophäe hinzu – sie schrieb sich auch in die Geschichtsbücher ein und läutete auf einer der größten Bühnen dieser Disziplin ein neues Kapitel für den Slopestyle der Frauen ein.