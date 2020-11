Racing auf der Bosporus-Brücke! Die Formel 1 zwischen Orient und Okzident

Die F1-Fahrer Pierre Gasly von der Scuderia AlphaTauri und Alex Albon von Aston Martin Red Bull Racing haben sich für den kommenden Formel 1-Stopp etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie zündeten in den Gassen von Istanbul und auf der Brücke der Märtyrer des 15. Juli ein wahres Motorsport-Feuerwerk. Der Anlass? Natürlich die lang ersehnte Rückkehr nach Istanbul mit dem Großen Preis der Türkei am Sonntag, sowie das Debüt der gefeierten Fashion-Linie AlphaTauri.

Die F1-Fahrer Pierre Gasly von der Scuderia AlphaTauri und Alex Albon von Aston Martin Red Bull Racing haben sich für den kommenden Formel 1-Stopp etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie zündeten in den Gassen von Istanbul und auf der Brücke der Märtyrer des 15. Juli ein wahres Motorsport-Feuerwerk. Der Anlass? Natürlich die lang ersehnte Rückkehr nach Istanbul mit dem Großen Preis der Türkei am Sonntag, sowie das Debüt der gefeierten Fashion-Linie AlphaTauri.

Die F1-Fahrer Pierre Gasly von der Scuderia AlphaTauri und Alex Albon von Aston Martin Red Bull Racing haben sich für den kommenden Formel 1-Stopp etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie zündeten in den Gassen von Istanbul und auf der Brücke der Märtyrer des 15. Juli ein wahres Motorsport-Feuerwerk. Der Anlass? Natürlich die lang ersehnte Rückkehr nach Istanbul mit dem Großen Preis der Türkei am Sonntag, sowie das Debüt der gefeierten Fashion-Linie AlphaTauri.

Gelegen an der Bosporus-Straße, die Europa und Asien trennt, ist Istanbul einer der wenigen Städte dieser Welt, die auf zwei Kontinenten liegt. Außerdem spielt die Stadt seit Jahrhunderten eine bedeutende Rolle auf der Route zwischen Orient und Okzident. Alex Albon und Pierre Gasly haben genau dort nun für eine Weltpremiere gesorgt: Mit ihren F1-Boliden brachten sie die 1.560 m lange Hängebrücke über die berühmte Meerenge zum Glühen und waren die ersten Rennfahrer in der Geschichte, die auf zwei Kontinenten gleichzeitig einen Boxenstopp einlegten und quietschende Donuts machten.

Gelegen an der Bosporus-Straße, die Europa und Asien trennt, ist Istanbul einer der wenigen Städte dieser Welt, die auf zwei Kontinenten liegt. Außerdem spielt die Stadt seit Jahrhunderten eine bedeutende Rolle auf der Route zwischen Orient und Okzident. Alex Albon und Pierre Gasly haben genau dort nun für eine Weltpremiere gesorgt: Mit ihren F1-Boliden brachten sie die 1.560 m lange Hängebrücke über die berühmte Meerenge zum Glühen und waren die ersten Rennfahrer in der Geschichte, die auf zwei Kontinenten gleichzeitig einen Boxenstopp einlegten und quietschende Donuts machten.

Gelegen an der Bosporus-Straße, die Europa und Asien trennt, ist Istanbul einer der wenigen Städte dieser Welt, die auf zwei Kontinenten liegt. Außerdem spielt die Stadt seit Jahrhunderten eine bedeutende Rolle auf der Route zwischen Orient und Okzident. Alex Albon und Pierre Gasly haben genau dort nun für eine Weltpremiere gesorgt: Mit ihren F1-Boliden brachten sie die 1.560 m lange Hängebrücke über die berühmte Meerenge zum Glühen und waren die ersten Rennfahrer in der Geschichte, die auf zwei Kontinenten gleichzeitig einen Boxenstopp einlegten und quietschende Donuts machten.

In Istanbul gibt es dieser Tage gleich mehrere Anlässe zum Feiern: AlphaTauri erscheint zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Rennstall Scuderia AlphaTauri auf der großen F1-Bühne in der Türkei. Bei den bisher sechs Starts beim Großen Preis der Türkei (2006-2011) ging das Team unter dem früheren Namen Scuderia Toro Rosso ins Rennen – nun ist das Team nach der Premium-Modemarke von Red Bull benannt.

In Istanbul gibt es dieser Tage gleich mehrere Anlässe zum Feiern: AlphaTauri erscheint zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Rennstall Scuderia AlphaTauri auf der großen F1-Bühne in der Türkei. Bei den bisher sechs Starts beim Großen Preis der Türkei (2006-2011) ging das Team unter dem früheren Namen Scuderia Toro Rosso ins Rennen – nun ist das Team nach der Premium-Modemarke von Red Bull benannt.

In Istanbul gibt es dieser Tage gleich mehrere Anlässe zum Feiern: AlphaTauri erscheint zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Rennstall Scuderia AlphaTauri auf der großen F1-Bühne in der Türkei. Bei den bisher sechs Starts beim Großen Preis der Türkei (2006-2011) ging das Team unter dem früheren Namen Scuderia Toro Rosso ins Rennen – nun ist das Team nach der Premium-Modemarke von Red Bull benannt.

Zeitgleich mit der Rückkehr eines der beliebtesten Formel 1-Rennen feiert AlphaTauri sein Debüt in Istanbul, wo die neueste Kollektion nun in ausgewählten Vakkorama-Stores erhältlich ist.

Zeitgleich mit der Rückkehr eines der beliebtesten Formel 1-Rennen feiert AlphaTauri sein Debüt in Istanbul, wo die neueste Kollektion nun in ausgewählten Vakkorama-Stores erhältlich ist.

Zeitgleich mit der Rückkehr eines der beliebtesten Formel 1-Rennen feiert AlphaTauri sein Debüt in Istanbul, wo die neueste Kollektion nun in ausgewählten Vakkorama-Stores erhältlich ist.