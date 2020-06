Alternativer Zeitvertreib: Mobile Games für FIFA-Fans

Aber selbst der größte Fan mag mal einen Moment haben, indem er keine Lust auf FIFA hat. Genau für diese Momente haben wir dir ein paar spannende Alternativen rund ums runde Leder herausgesucht, die kein FIFA-Fan verpassen sollte.

Für Strategen: Football Manager 2020 Mobile

Fußball – ob nun real oder virtuell in EA FIFA - hat viel mit Strategie und Taktik zu tun. Wenn dich genau dieser Aspekt fasziniert, dann treibe die Taktikspielereien noch eine Stufe höher. Ein Fußball-Manager wie SEGAs Football Manager 2020 Mobile gibt dir die Möglichkeit zu beweisen, dass du auch das Zeug zu einem guten Manager hast. Dank Lizenz erwarten dich echte Spieler- und Vereinsnamen statt Phantasienamen, wie in so vielen anderen Managern.

Für Zielstrebige: Soccer Stars

Auch wenn der Name die Hoffnung auf Ronaldo, Messi oder Müller wecken mag, erwartet dich in Soccer Stars etwas komplett anderes. Auf einem Spieltisch steuert ihr fünf runde Spielsteine, mit denen ihr einen kleinen Ball ins gegnerische Tor bugsieren müsst . Physik und Augenmaß spielen hier eine übergeordnete Rolle, geht es doch ähnlich zu wie beim Billard. Gespielt werden kann Soccer Stars entweder online gegen andere Spieler oder offline gegen Freunde .

Für Nostalgiker: Pixel Cup Soccer 16

Während sich EAs FIFA vor allem auf die Vereinswettbewerbe stürzt, dreht sich in Pixel Cup Soccer alles um die Nationen-Turniere. In coolem Pixel-Look, der an die guten alten Zeiten auf NES, GameBoy und Co erinnert, kannst du hier WM, EM und Co nachspielen . Controller-Support sowie verschiedene Modi inklusive Elfmeterschießen runden den mobilen Retro-Hit ab.

Für Treffsichere: Score! Hero

Score! Hero bricht Fußball auf das Wesentliche herunter: Pässe und Torschüsse. Beide gilt es per Wischgesten aufs Display zu zaubern , um so am Ende der vielen kleinen Torchancen den Ball in den Maschen zappeln zu lassen . Durch die Reduzierung ist der Titel auch etwas für FIFA-Fans, die aufgrund der Touch-Steuerung mit dem Original-Game auf einem Smartphone oder Tablet nichts anfangen können.

Mit Köpfchen: Head Ball

Dass eine erfolgreiche Partie FIFA auch Kopfsache ist, müssen wir wohl niemandem erzählen. Noch entscheidender ist der Kopf aber in Head Ball. In diesem Mobile Game gilt es im Duell mit einem anderen Spieler Kopfballtore zu erzielen . Denn das ist das einzige Körperteil, mit dem du den Ball in diesem kleinen Fußball-Game spielen kannst. Verrückter und kurzweiliger Fußball-Spaß für unterwegs.

Für Minimalisten: Retro Soccer

FIFA übertrumpft sich Jahr für Jahr mit seiner realitätsnahen Grafik. Für wen die virtuellen Alter Egos von Hummels, Havertz und Werner nicht immer dem Original wie aus dem Gesicht geschnitten aussehen müssen, wird bei Retro Soccer fündig. Der Arcade-Titel konzentriert sich auf einfache Tipp-Steuerung , um die Klötzchen-Spieler über das in Vogelperspektive dargestellte Grün zu steuern. Per simpler Wischer wird der Spielzug dann mit einem fulminanten Torschuss abgeschlossen .

Für Manager: Top Eleven

Manager-Games sind eine beliebte Alternative zu Fußball-Simulationen. Das gilt erst recht für Top Eleven, den wohl beliebtesten Fußball-Manager für iOS und Android . Auch diese App kann mit offiziellen Lizenzen punkten, bietet zudem einen großen Umfang und viele Features inklusive Multiplayer-Erlebnisse.