Führe deine Crewmates zum Sieg in Among Us

1. Kümmert euch um Notfälle und lasst euch nicht austricksen

Entkommt ihr dem Hype um Among Us genauso wenig wie wir? Damit ihr die Crewmates um den Finger wickeln könnt, haben wir einige Tipps für euch parat!

Games So gewinnst du als Impostor in Among Us

2. Nutzt die Überwachungseinrichtungen