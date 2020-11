So gewinnst du als Impostor in Among Us

1. Verschafft euch ein Alibi

Solltet ihr gerade nicht jemanden heimlich um die Ecke bringen, lauft mit Mitgliedern der Crew rum und achtet darauf was sie machen. Beim nächsten Meeting könnt ihr euch so lebendig in die Diskussion einbringen. Achtet dabei aber darauf, nicht unabsichtlich in der Nähe von einem Vent auf E zu drücken , denn dann springt ihr in den Schacht hinein und jeder weiß, dass ihr ein Bösewicht seid.