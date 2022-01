RBLZ Gaming: Eine Ladung Danish Dynamite für das Erfolgsteam!

Selbst für den Fall, dass er das Line-Up am Spieltag kurzfristig ändern muss, verspürt der „Fehrminator“, wie Coach

genannt wird, keinerlei Bauchschmerzen. In

sowie

, in Leipzig bekanntlich in der Doppelrolle aus E-Sportlerin sowie Torjägerin für in der U23-Frauenmannschaft aktiv, stehen „Joker“ bereit, der bei einigen Ligakonkurrenten wohl die erste Wahl wären. Die Frage muss also erlaubt sein: FIFA-Herz, was willst du mehr? Vielleicht einen wie Anders Vejrgang?