Anders Vejrgang: Bist du bereit, ihn mit anderen Augen zu sehen?

Es war schon verrückt. Keiner vor mir war so früh schon so gut und so erfolgreich. Aber es kam nicht unerwartet. Ich wusste schon immer, was ich kann. Ohne die Altersbeschränkungen bei den offiziellen EA-Wettbewerben bin ich mir sicher, dass ich diese Turniere schon im Alter von elf Jahren gewonnen hätte. Damals hatten meine Gegner noch die Ausrede, dass die Turniere, in denen sie gegen mich verloren haben, irrelevant seien. Mittlerweile habe ich bewiesen, dass ich sie auch in den wichtigsten und größten Turnieren der Welt schlage.