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Bergsport
Andrzej Bargiel gelingt historische Abfahrt am Nanga Parbat ohne Sauerstoff
Der polnische Skibergsteiger schreibt Geschichte: Als erster Mensch fährt er vom 8.126 Meter hohen Gipfel durchgehend auf Skiern ab – nach seinem Aufstieg ohne zusätzlichen Sauerstoff.
Ein Jahrzehnt, nachdem er sich zum Ziel gesetzt hatte, die höchsten Berge der Welt mit Skiern zu befahren – und nur ein Jahr nach seiner historischen Abfahrt vom Everest – hat Andrzej Bargiel seiner Liste eine weitere Weltpremiere hinzugefügt. Der polnische Profi-Alpinist bestieg den Nanga Parbat ohne zusätzlichen Sauerstoff, bevor er die erste durchgehende Skiabfahrt des 8.126 m hohen Giganten absolvierte.
Zwar hatten andere Personen zuvor bereits Teile der Route geschafft, doch niemandem war es jemals gelungen, vom Gipfel bis zum Ende der Schneedecke des Berges auf den Skiern zu bleiben.
Bargiel bestieg den Berg zusammen mit seinem Bergsteigerkollegen Janusz Gołąb, dem er nach dem Aufstieg dafür dankte, dass er ihn "während des gesamten Aufstiegs" unterstützt hatte. Er sagte außerdem, die Abfahrt habe "ein Projekt abgeschlossen, das sich über Jahre hingezogen hat": das Besteigen und Befahren aller 8.000er-Gipfel Pakistans.
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Warum hatte zuvor noch niemand eine durchgehende Skiabfahrt vom Nanga Parbat geschafft?
Der Nanga Parbat ist einer der höchsten und anspruchsvollsten Berge der Welt. Mit einer Höhe von 8.126 Metern im pakistanischen Karakorum stellt er seit Jahrzehnten eine Herausforderung für die weltbesten Bergsteiger:innen dar. Für Skifahrer:innen war die obere Diamir-Wand schon immer das größte Hindernis. Eine hoch aufragende Serakbarriere hatte bislang jede durchgehende Abfahrt verhindert, da Skifahrer:innen dort ihre Ski abschnallen mussten, bevor sie ihre Fahrt auf Schnee fortsetzen konnten.
Doch Bargiel fand einen Weg: Er entdeckte eine Linie durch das zerklüftete Eis und verband den Gipfel erstmals in einer ununterbrochenen Skiabfahrt mit dem Ende des befahrbaren Schnees am Berg.
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Den Gipfel zu erreichen, war nur die halbe Miete
Der 38-jährige Bargiel verbrachte Wochen damit, sich auf dem Berg zu akklimatisieren, bevor er am 28. Juni vom Basislager (4.200 m) aus den Gipfelanstieg startete. Er kletterte zwei Tage lang ohne zusätzlichen Sauerstoff, erreichte den 8.126 m hohen Gipfel und verbrachte dort 45 Minuten, bevor er seine Skier anschnallte, um die Abfahrt zu beginnen. Insgesamt hielt er sich rund zwei Stunden oberhalb von 7.900 Metern in der sogenannten Todeszone auf, wo der Sauerstoffmangel Denken, Urteilsvermögen und Reaktionsfähigkeit massiv beeinträchtigt.
Ich möchte dem gesamten Team und Red Bull für ihre Unterstützung danken.
"Ich wusste, dass der Erfolg dieses Projekts vom richtigen Timing und den richtigen Bedingungen in den Bergen abhängen würde. Ich bin froh, dass wir eine Route gefunden haben, die es ermöglichte, die gesamte Abfahrt sicher zu bewältigen. Ich möchte dem gesamten Team und Red Bull für ihre Unterstützung danken", sagte Bargiel nach Abschluss der Expedition.
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Warum der Nanga Parbat einer der berühmtesten Berge der Welt ist
Der Nanga Parbat ist seit langem einer der berühmtesten Gipfel der Alpinwelt. Viele Bergsteiger:innen haben bei dem Versuch, ihn zu bezwingen, ihr Leben verloren, und 1970 ging er in die Geschichte ein, als der italienische Bergsteiger Reinhold Messner seine bahnbrechende Besteigung der Rupal-Wand vollendete – der gewaltigen Südwand des Nanga Parbat und einer der höchsten Bergwände der Welt.
"Es war eines der komplexesten Skiprojekte, die ich je im Hochgebirge gesehen habe", sagte Janusz Gołąb, Bargiels Begleiter auf der Expedition. "Andrzej musste das Gelände während der gesamten Abfahrt ständig in Echtzeit einschätzen und bewältigen. Am Nanga Parbat gibt es keinen Spielraum für Zufälle."
Bargiels Abfahrt schreibt ein neues Kapitel in dieser Geschichte: Er erschloss als Erster eine Route, die sich durchgehend vom Gipfel bis zur Schneegrenze mit Skiern befahren ließ.
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Andrzej Bargiels Geschichte des Skifahrens auf den höchsten Bergen der Welt
Am Nanga Parbat gibt es keinen Spielraum für Zufälle.
Bargiel hat bereits mehrfach Bergsportgeschichte geschrieben. 2018 gelang ihm als erstem Menschen eine Skiabfahrt vom K2. Sieben Jahre später setzte er mit einer weiteren historischen Expedition nach: Er bestieg den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff und fuhr anschließend auf Skiern ab.
Mit dem Nanga Parbat setzt Bargiel seine außergewöhnliche Serie fort. Er hat damit mehrere der höchsten Berge der Welt ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen und als Erster vollständig auf Skiern befahren – eine Erfolgsgeschichte, die vor mehr als einem Jahrzehnt am Broad Peak begann.