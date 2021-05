Ein normaler Tag im Büro: Andrzej Bargiels Erstbesteigung des Yawash Sar II

Das Expeditions-Team bestehend aus Bargiel, Jędrek Baranowski, Darek Załuski, Kuba Gzela und Bartłomiej Pawlikowski machten sich 10 Tage vorher in das Karakoram-Gebirge auf. Zunächst ging es im Flugzeug nach Pakistan, wo sie in Islamabad den Bus entlang des Karakoram-Highways nach Gilgit nahmen und mit Jeeps nach Shimshal, der höchstgelegenen Stadt in der Hunza-Region, weiterreisten. Dort starteten sie mit der Wanderung um Basislager des Yawash Sar II.

