Angy Eiter findet in der Madam Ching-Route ihre persönliche Challenge

hat in der österreichischen Kletterszene Legenden-Status. Dem wird sie auch mit ihrem aktuellen Projekt auf einer relativ unbekannten, aber harten Route in ihrer Heimat mehr als nur gerecht.

Nach ihrem sagenhaften Aufstieg einer 9b in Spanien 2017 fand sie mit der Madam Ching-Route in Tirol einen würdigen Nachfolger. Die Wahl ist das Resultat der globalen Situation, die sie und ihren Ehemann Bernie Ruech (der die Route 2018 absicherte) dazu zwang, ihre Herausforderungen in der Heimat zu suchen.