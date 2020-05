Gärten, Gassen und Game-Shows - So kreativ sind Animal Crossing-Fans

Die eigene Animal Crossing-Insel ist für viele Spieler etwas, mit dem sie sich selbst ausdrücken. Und selbst wenn die Möglichkeiten in New Horizons zu Beginn limitiert wirken, so öffnet das Spiel mit jedem weiteren Tag immer mehr seine Pforten und lässt Fans die Möglichkeit sich kreativ auszutoben.

Egal ob mit cleveren Custom Designs, innovativem Item-Einsatz oder spaßigen Gameplay-Ideen - Animal Crossing-Spieler sind immer für eine Überraschung gut.

Der Nachbar-Zoo

Das hier ist etwas surreal. Ein koreanischer Spieler hat seine Insel in Form eines Zoos aufgebaut. Seine tierischen Nachbarn werden dabei als Ausstellungsstücke genutzt. Sollte man seine Insel besuchen, werden Gäste angehalten, sich wie japanische Schulkinder anzuziehen, bevor sie dann von ihm an den unterschiedlichen Gehegen vorbeigeführt werden. Natürlich inklusive Erklärung zu den heimischen Tieren.

Geburtstagsparty in der virtuellen Welt

Die globalen Quarantänemaßnahmen haben im Frühjahr dafür gesorgt, dass viele ihre Freunde nicht persönlich sehen konnten. Eine Gruppe aus Spielern kam darum zusammen, um eine Überraschungsparty für den Geburtstag einer Freundin auszurichten. Geschenke und Spiele durften auch nicht fehlen.

Brückenflohmarkt

Bis auf ihr Design unterscheiden sich Brücken in Animal Crossing nicht. Sie alle haben lediglich den Zweck zwei Ufer miteinander zu verbinden. Mit den Custom Designs von nonapucci_mori könnt ihr einfach eine eigene Brücke gestalten. In ihrem Beispiel hat sie die wesentlich breitere, und längere, Fläche genutzt, um einen kleinen Flohmarkt zu bauen.

Animal Crossing, spiel "Africa" von Toto

Es gibt zahlreiche Musikinstrumente in Animal Crossing. Leider lassen sie sich alle nicht wirklich spielen. Sie produzieren mehr oder weniger zufällige Töne. Was wäre, wenn jemand diese unterschiedlichen Töne aufnehmen und daraus eine Collage zusammen schneiden würde? Was wäre, wenn daraus der Song "Africa" von Toto resultiert? Ein episches Video - das ist was dann passiert.

Deal or no Deal - Animal Crossing Edition

Content-Producer Xwater hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Spiel im Spiel anzubieten. In seinen Live-Streams lädt er andere Twitch-Größen wie GrandPooBear auf seine Insel ein, um die Game-Show “Deal or No Deal” nachzustellen. Die gesamte Präsentation (inklusive Koffer-Modells) ist sehr nah am Original.

GrandPooBear builds his dream studio

Grüße aus dem alten Japan

Auf Twitter zeigt uns sliceofcy was für einen beeindruckenden, optischen Effekt man mit Erhöhungen und Mauern erreichen kann. Er kombiniert diese zusammen mit den Verkaufsständen, um den Vibe einer japanischen Stadt aus der Vergangenheit zu erzeugen. Die liebevollen Details tragen ungemein zum Gesamtbild bei und lassen einen fast vergessen, dass es sich hier noch um Animal Crossing handelt.

Eine Gasse, wie aus Kabukicho

Wenn wir gerade von japanischem Style sprechen: Twitter-User imotarez hat eine Gasse im Stil japanischer Großstädte nachgebaut. Besonders spannend ist dabei, wie er mit unterschiedlichen Lichtquellen das Großstadt-Feeling vermittelt. Die Nutzung von Serverschränken, um die Lichter von Hochhäusern zu simulieren sticht besonders ins Auge.

Der Beweis: Jedes Spiel kann ein E-Sport sein!

Animal Crossing ist vermutlich das genaue Gegenstück von allem was man “competitive” nennen kann. Allerdings findet der Wettbewerb immer einen weg. Neben harmlosen Dingen “Verstecken” oder “Reise nach Jerusalem”, gibt es aber auch Spieler, die beinharten E-Sport betreiben. Alpharad zeigt uns zum Beispiel einen Auszug aus der inoffiziellen Kescher-Liga.

Treppen, wo sonst keine sind

Leider ist es nicht möglich Treppen und Erhöhungen in Räume einzubauen. Die Designs von yamaji_maya bieten hierfür eine Lösung. Natürlich ist das Platzieren der Pixelart auf dem Boden nur eine optische Täuschung, aber der Effekt ist dennoch verblüffend. Sie hat auf ihrem Designer-Profil auch Varianten in unterschiedlichen Farben.

Der eigene Rübengarten