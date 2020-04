Animal Crossing New Horizons - Neue Erlebnisse für Einsteiger und Profis

Ich war nie ein großer Animal Crossing-Fan. Freunde hatten immer wieder versucht mich von der Reihe zu überzeugen, aber es nie geschafft. Dabei sollte es auf dem Papier etwas sein, dass mir gefallen müsste. Tendenziell bin ich ein Freund von Spielen, in denen ich eine gewisse Routine erlebe. Daily Quests in World of Warcraft waren nie ein Problem für mich, und die frühen Teile der Harvest Moon-Reihe gehörten zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Zuletzt habe ich mehrere hundert Stunden in Stardew Valley gesteckt. Und auch wenn die ersten Tage mit dem Nintendo 3DS-Ableger “New Leaf” ein wenig Spaß gemacht hatten, so wollte der Funke dennoch nie überspringen.

Die Nintendo Switch ist die Konsole, auf der vielen Spielereihen neues Leben eingehaucht wurde und sie sich einem völlig neuen Publikum präsentieren konnten. Sowohl Mario, als auch Zelda haben mit ihren Ablegern für den Handheld-Hybriden neue Wege eingeschlagen und damit das Lob der Kritiker und Fans geerntet. Auch Animal Crossing versprach im Vorfeld einen neuen Ansatz: Das übliche Szenario einer kleinen Stadt, voller tierischer Nachbarn, wurde durch eine unbesiedelte Insel getauscht. Die Animal Crossing-Fans in meinem Freundeskreis konnten es kaum abwarten bis der Titel endlich erscheint. Letztendlich riss mich ihre Vorfreude mit. Und so kam es dazu, dass ich - ein absoluter Neuling - mich dazu aufgemacht habe New Horizons zu entdecken.

Die tägliche Dosis Spielspaß

Das Spiel beginnt damit, dass ich gemeinsam mit dem Waschbären Tom Nook und zwei zufälligen Tieren aufbreche, um ein neues Leben auf einer bisher unbesiedelten Insel zu beginnen.

Der Titel wartet nicht lange, um einen mit dem Gameplay-Loop vertraut zu machen, welcher einen in der Zukunft begleiten wird: Sammle alles ein, was du findest. Man lernt schnell: Kann man es aufheben, kann man es gebrauchen. Seien es nun Muscheln, die man für Sternies (die Währung in der Welt von Animal Crossing) verkauft, oder Zweige und Steine, aus denen man Werkzeuge baut.

Und es ist egal wie weit man technologisch in Animal Crossing voranschreitet. Sammeln ist immer der Grundpfeiler, auf dem alles aufbaut. Anfangs ist es der natürliche Spieler-Instinkt eine neue Stufe zu erreichen. Man braucht eine gewisse Menge an Holz und Eisen, um einen Laden zu bauen. Man benötigt besseres Werkzeug, um mehr Material zu sammeln.

Was den Titel allerdings hier von anderen Spielen mit ähnlichen Systemen unterscheidet, ist die Echtzeit-Uhr. Es gibt jeden Tag nur so viel, das man sammeln kann. Ist jede Birne vom Baum geschüttelt und jeder Ast aufgehoben, dann bleibt einem nichts weiter übrig, als auf den nächsten Tag zu warten.

Zu Beginn hat mich dieser Umstand sehr gestört. Nach etwa einer Stunde hatte ich im Grunde alles erreicht, was ich an meinem ersten Spieltag tun konnte. Am nächsten Tag war die Freude dafür groß. Ich konnte mich wieder an die Arbeit machen. Ich sammelte Steine, Zweige, Birnen und fing erste Fische und Käfer für ein zukünftiges Museum. Bis wieder alles für den Tag getan war.

Und das ist der Punkt, an dem es zum ersten Mal Klick gemacht hat. Mir wurde klar was hier passierte. Dieses Spiel wollte mich nicht mit Errungenschaften und Möglichkeiten überschütten. Stattdessen versprach es mir eine Routine. Einen täglichen Kick an Dopamin. Es gab mir ein Versprechen. Ein Versprechen jeden Tag etwas für mich bereit zu halten, was ich entdecken und tun kann.

Jeden Tag danach freute ich mich darauf die neuen Waren zu entdecken, die ich per Zufall in Nooks Laden angeboten bekomme. Es war das gleiche Gefühl wie bei dem Erlegen eines Bosses in World of Warcraft oder dem Öffnen einer Loot Box in Overwatch. Jeden Tag präsentierte mir Animal Crossing New Horizons neue Dinge, die ich entdecken und erleben konnte.

Jeden Tag gibt es neue Ware in Nooks Laden © Nintendo

Eine perfekt geölte Belohnungsmaschine

Dabei gibt einem New Horizons mehr Ziele, als sein Vorgänger. Etwas, was mich an New Leaf gestört hatte, war der Mangel an “Videospiel”. Auch wenn mir klar war, dass die tägliche Routine und das Erleben einer Welt in Echtzeit der Hauptantrieb hinter meiner Motivation sein sollte, so fehlte mir doch ein Ziel.

Animal Crossing New Horizons hat hier dazugelernt und präsentiert einem gleich mehrere Systeme, die einem die Befriedigung geben, auf etwas hin zu arbeiten. Zum einen kehrt das Museum zurück. Jeder neue Fisch, den ihr aus dem Meer oder den Flüssen zieht, und jeder unbekannte Käfer, der euch ins Netz geht, kann dem Museum übergeben werden. Stück für Stück wächst eure Sammlung und belohnt euch mit einer immer beeindruckender werdenden Ausstellung.

Immer wieder erhaltet ihr neue Rezepte für eure DIY-Werkbank. Möbel, Werkzeuge, Deko-Elemente - und es braucht nur noch einen weiteren Stein, damit ihr euch ein japanisches Onsen-Bad in den Garten stellen könnt!

Und wer es noch klassischer mag, für den bietet Animal Crossing New Horizons das Nook-Meilen System. Alles was ihr tut - wirklich, alles - bringt euch Erfolgspunkte ein. Diese könnt ihr dann an einem Automaten gegen neue DIY-Rezepte eintauschen, Gameplay-Verbesserungen, wie ein größeres Inventar, bestellen oder euch Tickets für den Ausflug auf zufallsgenerierte Inseln drucken.

Jedes System von New Horizons greift wie ein Zahnrad in ein anderes, und bildet dabei eine perfekt tickende Maschine aus kleinen Zielen und Belohnungen, die dafür sorgt, dass euch nie die Aufgaben ausgehen.

Wenn die Gemeinschaft zum Ziel wird

Eines dieser Ziele, die es mir besonders angetan hatten, war das Sammeln von Fischen. Je nach Tageszeit und Ort lassen sich in den Gewässern von Animal Crossing New Horizons unterschiedliche Arten fangen. Ein weiterer Faktor ist auch der aktuelle Monat. Mein Ziel war also schnell klar: Jeder Fisch, den ich im März fangen kann, muss in meinem Museum landen.

Eines Abends gab eine Freundin bekannt, dass es auf ihrer Insel gerade regnet, und sie uns einlädt, bei ihr einen Quastenflosser zu angeln; Ein besonders seltener Fisch, der nur bei Regenwetter zu fangen ist.

In Animal Crossing gemeinsam Angeln gehen ist großartig © Nintendo

Was folgte waren mehrere Stunden, die ich gemeinsam mit Freunden auf ihrer Insel verbrachte. Wir unterhielten uns im Voice-Chat, machten uns auf potenzielle Fang-Möglichkeiten aufmerksam und feuerten uns gegenseitig an. Es war dieser Abend, an dem ich verstand, was die Faszination an dieser Reihe nur noch verstärkte: Die Gemeinschaft. Animal Crossing hatte immer das Motiv der "Community". Immerhin geht es darum, dass ihr euch in eine bestehende Gemeinde aus Tieren integriert und mit ihnen gemeinsam euer Leben beschreitet. Andere Spieler wuchsen mir ans Herz. Plötzlich ging es nicht mehr nur um meine eigenen Ziele. Es war mir wichtig, dass jeder den seltenen Fisch an Land ziehen konnte.

Ich beginne meine Tage in Animal Crossing New Horizons nun nicht nur damit, dass ich hoffe ein großartiges, neues Möbel- oder Kleidungsstück für mich selbst zu ergattern. Stattdessen freue ich mich jedes Mal darüber, wenn ich etwas finde, das ich einem meiner Freunde schicken kann. Das Spiel schafft es, mich selbst dann zu belohnen, wenn ich selbst nichts mit der Belohnung anfangen kann.

Willkommen in der Welt von Animal Crossing

Vor einigen Tagen hatte ich das erste Mal das Gefühl von “Sättigung”. Auch wenn mir klar war, wie viel es noch in Animal Crossing New Horizons zu entdecken gibt, so war ich für mich selbst an einem Punkt an dem ich dachte “jetzt würde es genügen”. Dann bekam ich einen japanischen Ton-Ofen.

Plötzlich gab es ein neues Ziel. Diesen Ton-Ofen, gemeinsam mit der Speisekarte und dem japanischen Onsen-Bad, könnte man zu einem großartigen Diorama verbauen. Also zog ich los. Ich sammelte alles an passenden Deko-Stücken und Mobiliar, das ich in meinem In-Game-Lager verstaut hatte und begann den Bau meines ersten, persönlichen Animal Crossing-Projektes. Gegenstände, die davor wertlos erschienen wurden essenziell. Möbelstücke, die keinen Sinn ergaben waren auf einem unverzichtbar.

Selbst die namensgebenden Tiernachbarn sind mir ans Herz gewachsen. Ich habe klare Favoriten und freue mich über die Interaktionen mit ihnen: Wenn sie mich auf meiner Suche nach Ressourcen aufhalten, um mir ein kleines Geschenk zu machen oder einfach ein paar Worte mit mir wechseln. Nachdem ich auf den Inseln von Freunden gesehen habe, welche Vielfalt an Tieren sich bei einem sesshaft machen können, habe ich nun auch die Hoffnung, meine neu entdeckten Favoriten zu bekommen. So gibt es den Pinguin Roland oder die Antilope Martin, die ich gerne als Nachbarn hätte. Alles was ich dafür tun muss, ist die Siedlung weiter auszubauen. Eventuell sollte ich mehr Nook-Meilen verdienen, um davon auf Inselausflüge zu gehen. Wenn ich dort einen der beiden treffe, kann ich sie davon überzeugen bei mir einzuziehen. Dafür muss ich nun aber ein paar Muscheln sammeln und Obst verkaufen.