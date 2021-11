ESPYS 2017: Vote for Anna Gasser

In der Saison 2016/2017 hat sie eindrucksvoll bewiesen, dass sie ganz oben angekommen und im Moment vielleicht sogar die besten Snowboarderin der Welt ist: sie gewann die US Open of Snowboarding, sicherte sich mit vier Siegen in fünf Wettkämpfen den FIS Gesamtweltcup im Big Air, erkämpfte in Norwegen ihre erste X Games Goldmedaille und kürte sich in der Sierra Nevada zur Big Air Weltmeisterin – und das alles in nur einer Saison!