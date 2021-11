Anna Gasser gewinnt einen ESPY Award.

Seit 1993 werden die besten, einflussreichsten und charismatischsten Sportler mit diesem begehrten Award ausgezeichnet und in jedem Jahr liest sich die Liste der Nominierten, wie das Guinness Buch der Rekorde. Der "Excellence in Sports Performance Yearly Award" ist das sportliche Pendant zum Grammy, der im Muskibusiness vergeben wird, oder den presigeträchtigen Oscars, die das Filmbusiness huldigen.

