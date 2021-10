Anna Gasser - The Spark Within

In jeder Ära einer Sportart gibt es Persönlichkeiten, die den Sport prägen und auf eine neue Ebene heben, die eine ganze Sportart beeinflussen und Grenzen sprengen. Anna Gasser ist so eine Persönlichkeit. Die 30-Jährige Österreicherin hat zweifelsohne das female Snowboarding für immer verändert – nicht nur durch ihre Erfolge, sondern auch durch ihre Liebe für den Sport und die Leidenschaft, mit der sie in jedem Training an sich und ihren Tricks arbeitet.

01 Behind the Scenes of Anna Gasser

Was treibt eine Top-Athletin wie Anna Gasser an? Wie schafft man es in so kurzer Zeit an die Spitze und was braucht man, um dort auch zu bleiben? Wie sieht das Leben aus, wenn man 300 Tage im Jahr unterwegs ist und dabei Höchstleistungen erbringen muss? Wie stellt sich Anna Gasser, die alle Höhen und auch Tiefen des Lebens kennt, die Zukunft vor? "The Spark Within" ist ein herausragender Dokumentarfilm über Anna Gassers kometenhaften Aufstieg von der Turnerin zur einflussreichsten, erfolgreichsten und zweifellos leidenschaftlichsten Snowboarderin ihrer Zeit, der den Einfluss ihrer engsten Freunde, Verletzungen und ihren inneren Funken auf ihrer Reise beleuchtet.

02 Mehr als die Summe der einzelnen Teile

Seit Anna sich das erste Mal ein Snowboard unter die Füße geschnallt hat, war für sie klar, dass sie in ihrem Leben nichts anderes mehr machen möchte. Von diesem Moment an ordnete sie dem Snowboarden alles andere unter und machte diesen Sport und Lifestyle zu ihrem Lebensmittelpunkt.

ESPY Award, Österreichs Sportlerin des Jahres, den Transworld Women's "Rider of the Year" & Women's "Readers Choice" Award: Es sind nicht nur die Siege, die vielen Medaillen, die Preisschecks, die für sie von Bedeutung sind, sondern die einzigartigen Momente, Erfolge und Erfahrungen, die ihr das Snowboarden bringt. Anna ist so viel mehr: Sie beeindruckt nicht nur mit ihren Erfolgen und Medaillen, sondern auch abseits der Contests ist sie eine einzigartige Person, die einen durch ihr Charisma in ihren Bann zieht.

03 Dokumentation einer einzigartigen Karriere

"The Spark Within" zeigt Anna Gassers Weg von der Turnerin, die erst mit 18 Jahren mit dem Snowboarden begonnen hat bis zur erfolgreichsten Snowboardin ihrer Zeit. In ihrem Dokumentarfilm The Spark Within wird Gassers rasanter Aufstieg von der Snowboard-Spätstarterin zum internationalen Superstar in einem intimen Porträt festgehalten. Der Film, der in den vergangenen drei Jahren gedreht wurde, zeigt anhand von Aufnahmen hinter den Kulissen und ausführlichen Interviews ihre Beharrlichkeit und ihren Willen, den Snowboard-Sport in neue Dimensionen zu führen.

Ab 11. November 2021 gewährt Anna Gasser tiefe Einblicke in ihr Leben und was es heißt, als vierfache X-Games Gewinnerin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin immer abliefern zu müssen und dennoch die Leichtigkeit des Seins zu spüren! "The Spark Within" ist ein actiongeladenes Portrait, das die 30-Jährige zeigt, wie man sie noch nie gesehen hat. Lass dir die beiden Kino-Premieren in Wien und Innbruck nicht entgehen bzw. schalte für die FreeTV-Premiere am 15. November 2021 ServusTV ein. Stay tuned!

