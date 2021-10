Anna Gasser - "The Spark Within": Das ist der Trailer

Die brandneue Dokumentation "The Spark Within" ist ein intimes Porträt von Gassers kometenhaftem Aufstieg von einer Snowboard-Nachzüglerin zum internationalen Superstar. Der Film, der in den letzten zehn Jahren gedreht wurde, führt uns als Zuschauer hinter die Kulissen und in ausführlichen Interviews erfahren wir, was Anna Gasser antreibt und wie sie es geschafft hat, Frauen-Snowboarden zu neuem Aufschwung zu verhelfen.